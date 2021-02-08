• 08 Şubat 2021 - 11:39 • Son Güncelleme:
Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkından ilk kare
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz, Allan Hakko ile bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini başlarda reddeden çift, geçen kasım ayında aynı eve taşındı. Artık ilişkilerini saklamaktan vazgeçen Allan Hakko ve Merve Oflaz, birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etti.
• 08 Şubat 2021 - 11:39 • Son Güncelleme:
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Allan Hakko'nun adı, Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz ile anılmıştı. Yaz boyunca birlikte görüntülenen ikili, haklarındaki aşk iddialarını reddetmişti.
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