Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkından ilk kare

Merve Oflaz ile Allan Hakko, artık ilişkilerini saklamıyor. Şimdiye kadar birlikte görüntü vermeyen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu Uludağ'da snowboard yaparak geçirdi. Merve Oflaz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, dosta düşmana birlikte olduklarını ilan etti.