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• 08 Şubat 2021 - 11:39 • Son Güncelleme:

Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkından ilk kare

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz, Allan Hakko ile bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini başlarda reddeden çift, geçen kasım ayında aynı eve taşındı. Artık ilişkilerini saklamaktan vazgeçen Allan Hakko ve Merve Oflaz, birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etti.

• 08 Şubat 2021 - 11:39 • Son Güncelleme:
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Allan Hakko'nun adı, Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz ile anılmıştı. Yaz boyunca birlikte görüntülenen ikili, haklarındaki aşk iddialarını reddetmişti.

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Geçen kasım ayında ise iş insanı Allan Hakko ile oyuncu Merve Oflaz'ın, çoktan aynı evde yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çift hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı.

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Merve Oflaz ile Allan Hakko, artık ilişkilerini saklamıyor. Şimdiye kadar birlikte görüntü vermeyen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu Uludağ'da snowboard yaparak geçirdi. Merve Oflaz, eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, dosta düşmana birlikte olduklarını ilan etti.

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Sık sık Hakko’nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, “Benim beş yıllık bir ilişkim var” demişti.

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Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Oflaz ile Allan Hakko, "Uzun zamandır arkadaştık, her şey çok güzel gidiyor" açıklamasını yapmıştı.

6OĞLUYLA TANIŞTIRDI

OĞLUYLA TANIŞTIRDI

Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'ı oğlu Benjamin ile tanıştırmıştı. Bebeköy'deki evinin sokağında görüntülenen iş insanı, muhabirlere "Napıyorsunuz kardeşim saçmalamayın binin arabanıza hadi beni kızdırmayın görüntü alamazsınız" diye bağırmıştı.

7KARAKOLDA GÖRÜNTÜLENDİLER

KARAKOLDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Çiçeği burnunda sevgililer Merve Oflaz ve Allan Hakko, geçtiğimiz günlerde Etiler Polis Karakolu’nda görüntülenmişti.

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İş insanı Allan Hakko, “Merve’nin aracının cam tavanına taş geldiği için karakola geldik, tutanak tutacağız” şeklinde açıklama yapmıştı. Oyuncu Merve Oflaz ise “Araca tutanak tutup buradan ayrılacağız” demişti.

9BURCU ESMERSOYLA AYRILDI

BURCU ESMERSOY'LA AYRILDI

Hakko, Burcu Esmersoy'la dört aylık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İş insanı, sunucu Burcu Esmersoy'la ilişkilerini, "Burcu işine daha çok zaman ayırıyor" diyerek sonlandırdığı iddia edilmişti.

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