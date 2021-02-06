• 06 Şubat 2021 - 13:56 • Son Güncelleme:
Metin Hara: Adriana Lima ile iyi ayrıldık
Instagram canlı yayınında iş ve özel hayatına dair soruları yanıtlayan Metin Hara, Brezilyalı model Adriana Lima ile ayrılığı hakkında konuştu.
• 06 Şubat 2021 - 13:56 • Son Güncelleme:
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Her perşembe ünlü isimlerin katıldığı "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programının bu haftaki konuğu, bir dönem magazin gündeminden düşmeyen yazar Metin Hara oldu.
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Yeni kitabının heyecanını yaşadığını dile getiren Metin Hara, "Çok romantik, çok masum. Yetişkinlere özel masal gibi. 5,5 yıllık emeğimin sonucunda bugün kitabı teslim ettim. Bir ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyorum. Bu sefer teknikler, meditasyonlar vermek yerine insanları masalsı bir hikayeye sokacağım" dedi.
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Metin Hara, "Magazinin anlattığı gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. En son mesleki anlamda da bir çok iddialarda bulundular. Tüm haberlere sadece hayret ettim. Adriana ile iyi ayrıldık. Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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