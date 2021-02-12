• 12 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
Mustafa Topaloğlu: Ay’a ben giderim
‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ay’a astronot göndereceğini açıklaması üzerine uzaya gitmek istediğini söyledi. Topaloğlu,“Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz" dedi.
• 12 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
1
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ tanıtım toplantısında Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Türk halkı tarafından büyük heyecanla karşılanan gelişmeler sonrası gözler ‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’na çevrildi.
3
4
"TÜRKİYE'NİN YARISI BANA DELİ DEDİ"
Mustafa Topaloğlu, yıllardır insanların kendisini ciddiye almadığını söyledi. Türkücü, “Türkiye, beni konuşuyor. İnsanların ufkunu genişletmek için yıllarca uzay hakkında konuştum. Ben, makine mühendisiyim. İnsanlar reklam için konuştuğumu zannetti. Hayır, bu bir bakıştı. O yıllar bana ‘uçuk, kaçık’ yorumları yaptılar. Doğruyu söylediğim için hep sabrettim. İnsanlara faydalı bir şey anlatmaya çalıştım. Bugün uzaya sahip olan, yeryüzüne de sahip oluyor. Teşvik etme amacıyla büyük bir görev üstlendim. Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi. O yıllar albümlerim satmadı. ‘Sen nasıl uzaylı olursun?’ dediler. İnsanlara anlatamıyordum ki... 40 yıl önce uzaya teşvik ettim" dedi.
5