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• 12 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:

Mustafa Topaloğlu: Ay’a ben giderim

‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ay’a astronot göndereceğini açıklaması üzerine uzaya gitmek istediğini söyledi. Topaloğlu,“Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz" dedi.

• 12 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ tanıtım toplantısında Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Türk halkı tarafından büyük heyecanla karşılanan gelişmeler sonrası gözler ‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’na çevrildi.

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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; yıllardır uzay hakkında yaptığı yorumlarla bilinen Topaloğlu, sosyal medyada gündem konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı esprili bir dille uzaya gidecek ismin ünlü şarkıcının olması gerektiğini vurguladı.

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Mustafa Topaloğlu, “Ben uzaya giderim. Şimdi uzayı tarif edeceğiz. Nereye gideceksiniz, nerede konaklayacaksınız, nerede oturacaksınız? Bunları belirlemek gerek. Gelenleri Ay’da ağırlamak lazım” dedi.

4TÜRKİYENİN YARISI BANA DELİ DEDİ

"TÜRKİYE'NİN YARISI BANA DELİ DEDİ"

Mustafa Topaloğlu, yıllardır insanların kendisini ciddiye almadığını söyledi. Türkücü, “Türkiye, beni konuşuyor. İnsanların ufkunu genişletmek için yıllarca uzay hakkında konuştum. Ben, makine mühendisiyim. İnsanlar reklam için konuştuğumu zannetti. Hayır, bu bir bakıştı. O yıllar bana ‘uçuk, kaçık’ yorumları yaptılar. Doğruyu söylediğim için hep sabrettim. İnsanlara faydalı bir şey anlatmaya çalıştım. Bugün uzaya sahip olan, yeryüzüne de sahip oluyor. Teşvik etme amacıyla büyük bir görev üstlendim. Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi. O yıllar albümlerim satmadı. ‘Sen nasıl uzaylı olursun?’ dediler. İnsanlara anlatamıyordum ki... 40 yıl önce uzaya teşvik ettim" dedi.

5MİLLETİMİZ BUNU BAŞARIR

"MİLLETİMİZ BUNU BAŞARIR"

Mustafa Topaloğlu, “Teklif gelmesi halinde uzaya gitmek ister misiniz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız ile birlikte gideriz. Rehber olurum. Buna gönülden inanın. O zamanlar soruyorlardı ‘Nasıl gidersin?’ diye ‘Gönül yoluyla, Allah’ın yoluyla gidiyorum’ diyordum. Milletimizin bunu başaracağına inanıyorum" yanıtını verdi.

6KALP KRİZİ GEÇİRDİ

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

13 Kasım'da katıldığı Demet Akalın ve Alişan'ın programı sonrası kalp krizi geçiren şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı.

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Ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'nde kaldırılan ve anjiyo olan şarkıcı, üç günlük tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Yürüyerek hastaneden çıkan Topaloğlu, "Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın" demişti.

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