Mustafa Topaloğlu: Ay’a ben giderim

"TÜRKİYE'NİN YARISI BANA DELİ DEDİ" Mustafa Topaloğlu, yıllardır insanların kendisini ciddiye almadığını söyledi. Türkücü, “Türkiye, beni konuşuyor. İnsanların ufkunu genişletmek için yıllarca uzay hakkında konuştum. Ben, makine mühendisiyim. İnsanlar reklam için konuştuğumu zannetti. Hayır, bu bir bakıştı. O yıllar bana ‘uçuk, kaçık’ yorumları yaptılar. Doğruyu söylediğim için hep sabrettim. İnsanlara faydalı bir şey anlatmaya çalıştım. Bugün uzaya sahip olan, yeryüzüne de sahip oluyor. Teşvik etme amacıyla büyük bir görev üstlendim. Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi. O yıllar albümlerim satmadı. ‘Sen nasıl uzaylı olursun?’ dediler. İnsanlara anlatamıyordum ki... 40 yıl önce uzaya teşvik ettim" dedi.