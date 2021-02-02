• 02 Şubat 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evleniyor
Birkaç ay önce aşklarını ilan eden Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Magazin kulislerinde dolaşmaya başlayan iddiaya göre, ikili pandemi sonrası nikah masasına oturacak.
• 02 Şubat 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:
1
Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.
2
PANDEMİ SONRASI EVLENECEKLER
Geçtiğimiz hafta aşka gelip sevgilisini öpücük yağmuruna tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, ilişkisindeki yeni bir iddia ile gündeme geldi. Dizide başlayan aşklarını evlilik ile taçlandırmak isteyen ünlü çiftin, pandemi sonrası evleneceği iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı.
3
5