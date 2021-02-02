Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evleniyor

Gazetecilerin, "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusu üzerine Cavadzade'nin babası, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" yanıtını vermişti. Gökhan Alkan, sevgilisinin annesini de sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı.