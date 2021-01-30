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• 30 Ocak 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:

Nicole Murphy uyandığı gibi spora koştu

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Eddie Murphy'nin eski eşi Nicole Murphy, sabahın erken saatlerinde gittiği spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. 53 yaşındaki Murphy, formda görüntüsüyle dikkat çekti.

• 30 Ocak 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bir süredir nasıl formda kaldığı ile ilgili tüyoları takipçileriyle paylaşan eski manken Nicole Murphy, önceki gün Batı Hollywood'da gittiği spor salonundan çıkarken görüntülendi.

2UYANIR UYANMAZ SPORA KOŞTU

UYANIR UYANMAZ SPORA KOŞTU

Leopar desenli bir tayt tercih eden 53 yaşındaki Nicole Murphy, kombinini karnını ve bel kısmını açıkta bırakan bir tişörtle tamamladı.

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Son yılların trend aksesuarlarından olan bel çantasını kullanan Murphy, koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı ünlü bir markanın imzasını taşıyan maske taktı.

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Kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet eden eski manken, ardından evini yolunu tuttu. Bir süre önce torunu olan ünlü isim, beş çocuk dünyaya getirmesine rağmen fit görüntüsünü korumayı başarıyor.

5SPORU HİÇ AKSATMIYOR

SPORU HİÇ AKSATMIYOR

Bunun sırrının spor olduğunu belirten Nicole, egzersizini hiç ihmal etmiyor. Hatta eski manken, daha önce koşarak merdiven çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Murhpy, "Sessizce ve sıkı çalışın. Başarı, sesiniz olsun" diyerek, takipçilerini motive etmeyi amaçlamıştı.

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1993 yılında nikah masasına oturan Nicole-Eddie Murphy çifti, 2006'da yollarını ayırmıştı. İkilinin beş çocuğu var.

7BİR TORUNU VAR

BİR TORUNU VAR

Yıllara meydan okuyan Murphy'nin 27 yaşındaki kızı Miles, bir süre önce sevgilisinden bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Eski model, zaman zaman torunuyla çektiği fotoğraflarını paylaşıyor.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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