Nicole Murphy uyandığı gibi spora koştu

SPORU HİÇ AKSATMIYOR Bunun sırrının spor olduğunu belirten Nicole, egzersizini hiç ihmal etmiyor. Hatta eski manken, daha önce koşarak merdiven çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Murhpy, "Sessizce ve sıkı çalışın. Başarı, sesiniz olsun" diyerek, takipçilerini motive etmeyi amaçlamıştı.