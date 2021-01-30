• 30 Ocak 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:
Nicole Murphy uyandığı gibi spora koştu
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Eddie Murphy'nin eski eşi Nicole Murphy, sabahın erken saatlerinde gittiği spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. 53 yaşındaki Murphy, formda görüntüsüyle dikkat çekti.
• 30 Ocak 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bir süredir nasıl formda kaldığı ile ilgili tüyoları takipçileriyle paylaşan eski manken Nicole Murphy, önceki gün Batı Hollywood'da gittiği spor salonundan çıkarken görüntülendi.
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