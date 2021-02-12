Oyuncu Özge Özder anne oldu

HAYRANLARINA BÖYLE SESLENDİ Ardından bir paylaşım daha yapan Özge Özder, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz... Çok şükür… Bu süreçte duaları ve iyi dilekleriyle bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür.Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün... Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım..." dedi.