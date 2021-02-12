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• 12 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:

Oyuncu Özge Özder anne oldu

Üç yıl önce müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder, ilk bebeğini kucağına aldı. Ünlü çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

• 12 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
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Son dönemde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisiyle adından söz ettiren Özge Özder ile eşi Sinan Güleryüz, bebeklerine kavuştu. Çiçeği burnunda anne, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

2KIZININ ADI BELLİ OLDU

KIZININ ADI BELLİ OLDU

Doğum haberini sosyal medya hesabı üzerinden veren 42 yaşındaki oyuncu, hamileyken verdiği pozuna, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu düştü.

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Kızına Eva Luna adını veren Özder'e paylaşımının ardından tebrik mesajları yağdı. Sinan Güleryüz ise haberi, "Ailemize, hayatımıza, yuvamıza, hoş geldin... Benim Ay Tanrıçam, güzel yüzlüm..." notuyla paylaşt

4HAYRANLARINA BÖYLE SESLENDİ

HAYRANLARINA BÖYLE SESLENDİ

Ardından bir paylaşım daha yapan Özge Özder, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz... Çok şükür… Bu süreçte duaları ve iyi dilekleriyle bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür.Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün... Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım..." dedi.

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Özge Özder-Sinan Güleryüz çiftini hastanede yakın dostları Gözde Kansu, Begüm Birgören, İpek Karapınar ve Gökhan Malik Şahin yalnız bırakmadı. Özder, doğum öncesi arkadaşlarıyla çekilen bu pozunu da takipçileriyle paylaştı.

61-2 BÖLÜM ARA VERİP DÖNERİM

"1-2 BÖLÜM ARA VERİP DÖNERİM"

Öte yandan pandemide çalışmanın zor olduğunu ifade eden oyuncu, "Sadakatsiz dizisinin setine giderken içimiz çok rahat. Bizler hariç herkes maskeli ve düzenli olarak herkes test oluyor. Çok harika bir senaryosu var dizimizin. Bebek beklediğim için sette bize el bebek gül bebek bakıyorlar" şeklinde konuşmuştu.

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Özder, doğum öncesi "Tabii her şey yolunda giderse, 1-2 bölüm verdiğim aranın ardından sete tekrar dönmeyi düşünüyorum. Yapımcımızda bu konuda çok yardımcı oluyor zaten bize" demişti.

8BEBEK YÜKLENİYOR

"BEBEK YÜKLENİYOR"

Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ile bu karesini, "Bebek yükleniyor" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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