• 12 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
Oyuncu Özge Özder anne oldu
Üç yıl önce müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder, ilk bebeğini kucağına aldı. Ünlü çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
• 12 Şubat 2021 - 08:15 • Son Güncelleme:
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Son dönemde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisiyle adından söz ettiren Özge Özder ile eşi Sinan Güleryüz, bebeklerine kavuştu. Çiçeği burnunda anne, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.
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KIZININ ADI BELLİ OLDU
Doğum haberini sosyal medya hesabı üzerinden veren 42 yaşındaki oyuncu, hamileyken verdiği pozuna, "Kucağımızdasın artık... Hoş geldin ay kızım..." notunu düştü.
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HAYRANLARINA BÖYLE SESLENDİ
Ardından bir paylaşım daha yapan Özge Özder, "Tüm merak edenlere... Luna bebek ve biz çok iyiyiz... Çok şükür… Bu süreçte duaları ve iyi dilekleriyle bize yoldaşlık eden tüm güzel kalplere bin teşekkür.Anne olmak isteyen herkes için bol bol dua ettim bugün... Hepinizi sevgiyle kucaklarım canlarım..." dedi.
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"1-2 BÖLÜM ARA VERİP DÖNERİM"
Öte yandan pandemide çalışmanın zor olduğunu ifade eden oyuncu, "Sadakatsiz dizisinin setine giderken içimiz çok rahat. Bizler hariç herkes maskeli ve düzenli olarak herkes test oluyor. Çok harika bir senaryosu var dizimizin. Bebek beklediğim için sette bize el bebek gül bebek bakıyorlar" şeklinde konuşmuştu.
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