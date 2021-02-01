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• 01 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:

Özcan Deniz’in 23 yaş küçük yeni aşkı

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl boşanan ikili arasında ev tartışması yaşanıyor. Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz, iddiaya göre kendisinden 23 yaş küçük modacı ile yeni bir aşka yelken açtı.

• 01 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
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Özcan Deniz, Mart 2018'de evlendiği Feyza Aktan'dan Hazarin 2019'da boşanmıştı. Ünlü oyuncunun İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile yaşadığı aşk yaşadığı iddia edildi.

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Posta'nın haberine göre; eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki şarkıcı, İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile yaz başından beri birlikte.

3SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Feyza Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep etti ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürüldü.

6KAVGAYA KARDEŞİ DE KATILDI

KAVGAYA KARDEŞİ DE KATILDI

15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin kavgasına, ünlü şarkıcının kardeşi Sibel Semerci de katıldı. Semerci, sosyal medyada, "Gece saat 2'lere kadar eğlenirken sızıp, kalıyorsunuz ve sorumsuzluğunuz yüzünden koca bir evin yarısı açık unuttuğunuz elektrik sobasından dolayı yanıp, tutuşuyor. Neredeyse küçük çocuğunuz ölümle burun buruna geliyor. Sizce bu ortam küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir ortam mıdır?" şeklinde bir yazı paylaşmıştı.

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Sibel Semerci'nin bu sözleri "Aktan'a gönderme" olarak yorumlandı. Feyza Aktan da Semerci'nin açıklamalarının ardından sessizliğini bozdu.

8FEYZA AKTAN: HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATTIM

FEYZA AKTAN: HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATTIM

Aktan, "Oğlumun sağlık durumu ve gelişimi son derece iyi. Üç yıldır her ay düzenli gidilen doktor kontrolüne gerçekten önemseyip, gelselerdi süreçten haberdar olurlardı. Beklediğim süreci yaşıyorum. Küçük bir çocuğun anneden velayetinin alınması tartışmasız zalimce ve bu imajı yıkmak için ancak beni kötü ve yetersiz bir anne gibi göstermekle başarabilirler" dedi.

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"Günlerdir anneliğimle ilgili atılan bu iftiraları hazmetmesi güç" diyen Aktan sözlerine şöyle devam etti: Şu an bunu açıklamak zorunda kalmam daha da güç. Tüm iftiralarla ilgili hukuki süreçleri başlattım. Beni zan altında bıraktıkları her şeyi yargı önünde ispatlamakla mükelleftirler.

10SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM

"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Aktan'a şiddet uygulamadığını ve eski eşini maddi manevi mağdur etmediğini dile getiren ünlü oyuncu, "Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adında susuyorum" demişti.

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Deniz, sözlerine, "Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak" şeklinde devam etmişti.

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