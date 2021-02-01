Özcan Deniz’in 23 yaş küçük yeni aşkı

Deniz, sözlerine, "Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak" şeklinde devam etmişti.