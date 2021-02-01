• 01 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
Özcan Deniz’in 23 yaş küçük yeni aşkı
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl boşanan ikili arasında ev tartışması yaşanıyor. Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz, iddiaya göre kendisinden 23 yaş küçük modacı ile yeni bir aşka yelken açtı.
• 01 Şubat 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
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Özcan Deniz, Mart 2018'de evlendiği Feyza Aktan'dan Hazarin 2019'da boşanmıştı. Ünlü oyuncunun İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile yaşadığı aşk yaşadığı iddia edildi.
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KAVGAYA KARDEŞİ DE KATILDI
15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin kavgasına, ünlü şarkıcının kardeşi Sibel Semerci de katıldı. Semerci, sosyal medyada, "Gece saat 2'lere kadar eğlenirken sızıp, kalıyorsunuz ve sorumsuzluğunuz yüzünden koca bir evin yarısı açık unuttuğunuz elektrik sobasından dolayı yanıp, tutuşuyor. Neredeyse küçük çocuğunuz ölümle burun buruna geliyor. Sizce bu ortam küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir ortam mıdır?" şeklinde bir yazı paylaşmıştı.
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FEYZA AKTAN: HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATTIM
Aktan, "Oğlumun sağlık durumu ve gelişimi son derece iyi. Üç yıldır her ay düzenli gidilen doktor kontrolüne gerçekten önemseyip, gelselerdi süreçten haberdar olurlardı. Beklediğim süreci yaşıyorum. Küçük bir çocuğun anneden velayetinin alınması tartışmasız zalimce ve bu imajı yıkmak için ancak beni kötü ve yetersiz bir anne gibi göstermekle başarabilirler" dedi.
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"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"
Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" açıklamasını yapmıştı.
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