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• 18 Şubat 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:

Paris Hilton 40. yaş gününde evlilik teklifi aldı!

Bir zamanlar özel hayatıyla gündemden düşmeyen Paris Hilton, 40'ıncı doğum gününde, sevgilisi Carter Reum'dan evlilik teklifi aldı. Daha önce üç kez nişanlanan Hilton, evlilik teklifi aldığı kareleri Instagram hesabından paylaştı. Hilton'un 2 milyon dolar (13 milyon TL) değerindeki yüzüğü uzaktan bile belli oluyordu.

• 18 Şubat 2021 - 12:18 • Son Güncelleme:
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ABD’li ünlü sosyetik Paris Hilton, 40'ıncı doğum gününde, sevgilisi Carter Reum ile nişanlandı. Bir alkollü içecek şirketinin kurucu ortaklarından olan Carter Reum ile Paris Hilton, bir yıldır birlikteydi. Hilton sevincini, yaptığı Instagram paylaşımlarıyla duyurdu.

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Bir tropikal adada çıktıkları tatilde Carter Reum, önünde diz çökerek Paris Hilton'a evlenme teklif etti. Her ikisi de tepeden tırnağa beyazlar giyen Paris Hilton ve Carter Reum'un mutluluğu objektiflere yansıdı.

3UZAKTAN BİLE GÖZE ÇARPTI

UZAKTAN BİLE GÖZE ÇARPTI

Carter Reum'un Paris Hilton'a hediye ettiği 2 milyon dolarlık (13 milyon TL) elmas nişan yüzüğü, Louis Cartier'nin torunu Jean Dousset tarafından tasarlandı. Beyaz kıyafetini aynı renk yarım parmaklı eldivenlerle tamamlayan Hilton'un gösterişli yüzüğü uzaktan çekilen fotoğraflarda bile göze çarptı.

4KARIN OLACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

"KARIN OLACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Paris Hilton, nişanı duyurduğu paylaşımına "Peri masalı rüyam gerçek oldu" diye başladı. "Gelecekteki kocamı çok seviyorum. en iyi doğum günü sürprizi. Karın olacağım için çok heyecanlıyım" diye sürdürdü. Hilton, bir sonraki paylaşımında da "Ruh eşinizi bulduğunuzda bunu bilmezsiniz, hissedersiniz" diye yazdı. Sevgilisi Carter Reum'un kendisine bir doğum günü sürprizi hazırladığını belirten Paris Hilton, birlikte akşam yemeği için kumsala gittiklerini anlattı. O sırada da Carter Reum'un diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini yazdı.

5TEBRİK MESAJI YAĞDI

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Paris Hilton'a, aralarında ünlülerin de bulunduğu takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Model Sara Sampaio "İkiniz için de çok mutluyum" diye yazdı. Bir başka süper model Natalia Vodionavo da çifti tebrik ettiğini yazdı. Selma Blair, Kris Jenner, Heidi Klum, Miranda Kerr, Olivia Palermo, Kendra Wilkinson, Rachel Zoe, Larsa Pippen, çifte Instagram üzerinden tebrik mesajı gönderen ünlüler arasında.

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Paris Hilton ve Carter Reum'u kumsaldaki nişanda kız kardeşi Nicky Hilton ile eşi James Rithschild, erkek kardeşi Barron Hilton ve eşi Tessa Grafin de yalnız bırakmadı. Carter Reum'un ağabeyi Courtney ile eşi Sherry de kumsalda çiftin mutluluğuna ortak olanlar arasındaydı.

7DÖRDÜNCÜ NİŞANI

DÖRDÜNCÜ NİŞANI

Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka (yukarıda) ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi.

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Paris Hilton, son açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çekti. İkiz bebek sahibi olmayı planladığını anlatan Hilton, şimdiden isim düşündüğünü de dile getirdi.

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'LadyGang' adlı podscast'e konuk olan Paris Hilton, yumurtalarını dondurduğunu ve bu sayede istediği gibi çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

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Hilton "Yumurtalarınızı dondurduğunuz zaman kız ya da erkek ya da ikiz, istediğiniz gibi bebek sahibi olabilirsiniz" dedi.

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Gelecekteki kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini söyleyen 39 yaşındaki Hilton, erkek çocuğu için de isim aradığını anlattı.

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Paris Hilton, yumurtalarını dondurma kararında Kim Kardashian'dan etkilendiğini ifade etti. İki yıl önce Kardashian ile bu konu hakkında konuştuklarını ve o sırada karar verip yumurtalarını dondurduğunu belirtti.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / SPLASH NEWS/ BACKGRID USA

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