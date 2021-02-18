Paris Hilton 40. yaş gününde evlilik teklifi aldı!

"KARIN OLACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM" Paris Hilton, nişanı duyurduğu paylaşımına "Peri masalı rüyam gerçek oldu" diye başladı. "Gelecekteki kocamı çok seviyorum. en iyi doğum günü sürprizi. Karın olacağım için çok heyecanlıyım" diye sürdürdü. Hilton, bir sonraki paylaşımında da "Ruh eşinizi bulduğunuzda bunu bilmezsiniz, hissedersiniz" diye yazdı. Sevgilisi Carter Reum'un kendisine bir doğum günü sürprizi hazırladığını belirten Paris Hilton, birlikte akşam yemeği için kumsala gittiklerini anlattı. O sırada da Carter Reum'un diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini yazdı.