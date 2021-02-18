• 18 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:
Rihanna iflas edecekken milyarder oldu
Müzik çalışmalarını geri plana atıp moda hayatına yönelen Rihanna, pandemiden etkilenen markasını kapatma kararı almıştı. Buna rağmen marka, aldığı son destek sayesinde 1 milyar dolarlık (yaklaşık 7 milyar TL) değere ulaşarak bir rekora imza attı.
• 18 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın pandemiden dolayı kapatma kararı aldığı markası, Forbes dergisine göre geçen hafta B serisi fonlarda 115 milyon dolar (800 milyon TL) gelir elde etti.
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ASAP ROCKY İLE AŞK YAŞIYOR
İş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan Barbados'lu şarkıcı Rihanna, aradığı aşkı uzun süredir arkadaş olduğu ASAP Rocky'de buldu.
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"Pandemi benim için sevdiğim bir yemeği ısmarlayıp, kendini şımartma akşamları ve rahatlama geceleri gibi" diyen Rihanna, "Bu benim için film izlemek ve dondurma yemek" diye anlatmıştı.
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