Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Rihanna iflas edecekken milyarder oldu
• 18 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:

Rihanna iflas edecekken milyarder oldu

Müzik çalışmalarını geri plana atıp moda hayatına yönelen Rihanna, pandemiden etkilenen markasını kapatma kararı almıştı. Buna rağmen marka, aldığı son destek sayesinde 1 milyar dolarlık (yaklaşık 7 milyar TL) değere ulaşarak bir rekora imza attı.

• 18 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın pandemiden dolayı kapatma kararı aldığı markası, Forbes dergisine göre geçen hafta B serisi fonlarda 115 milyon dolar (800 milyon TL) gelir elde etti.

2

Barbadoslu şarkıcının moda alanında iflas ettiği düşünülürken, başka bir markayla ortaklığı sonucu 1 milyar dolarlık (yaklaşık 7 milyar TL) değere ulaşan markası, yüzde 150 büyüdü.

3ASAP ROCKY İLE AŞK YAŞIYOR

ASAP ROCKY İLE AŞK YAŞIYOR

İş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan Barbados'lu şarkıcı Rihanna, aradığı aşkı uzun süredir arkadaş olduğu ASAP Rocky'de buldu.

4

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Rihanna'nın markası için birlikte çalışmış, bununla birlikte ikilinin aşk yaşadığına dair söylentiler başlamıştı.

5

Bu söylentilere yanıt vermeyen ikilinin ilişkisi, el ele objektiflere yakalanmalarıyla doğrulanmıştı. Aşıklar, yeni yıl tatilini geçirmek üzere Rihanna'nın memleketi Barbados'a gitmişti.

6PANDEMİDE KANEPEYE UZANIP TV İZLİYORUM

'PANDEMİDE KANEPEYE UZANIP TV İZLİYORUM'

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeyi başaran Rihanna, Women's Health'e verdiği röportajda, kısıtlı bir hayat yaşama konusuyla nasıl baş ettiğini anlatmıştı.

7

Güzel şarkıcı, kanepeye uzanıp TV izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup bitenlerden uzak tuttuğunu, pandemi sürecinde kendine karşı nazik olmanın önemini anladığını belirtmişti.

8

"Pandemi benim için sevdiğim bir yemeği ısmarlayıp, kendini şımartma akşamları ve rahatlama geceleri gibi" diyen Rihanna, "Bu benim için film izlemek ve dondurma yemek" diye anlatmıştı.

9ÜSTSÜZ POZU OLAY OLMUŞTU

ÜSTSÜZ POZU OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım" mesajıyla paylaştığı üstsüz pozu, 8 milyondan fazla beğeni almış ve günlerce konuşulmuştu.

10

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / SPLASH NEWS / BACKGRID UK / BACKGRID USA

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerleri bu isimlerle dolacak...

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde gerginlik! Pepe, Merih'e yumruk salladı...

Pandemi süreci yeme alışkanlıklarını nasıl değiştirdi?

İmplant tedavisi sonrası uzak durmanız gereken yiyecekler

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet