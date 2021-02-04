• 04 Şubat 2021 - 09:28 • Son Güncelleme:
Rihanna: Pandemide kanepeye uzanıp TV izliyorum
Müzik dünyasından sonra moda alanında da adını duyuran Rihanna, koronavirüs pandemisinde geçirdiği günleri anlattı. Kanepeye uzanıp TV izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup bitenlerden uzak tuttuğunu söyleyen şarkıcı, bütün bunların gerçeklerden kaçma olduğunu belirtti.
• 04 Şubat 2021 - 09:28 • Son Güncelleme:
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Bir süredir ASAP Rocky ile aşk yaşadığı ileri sürülen Rihanna, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı. Güzel şarkıcı, Women's Health'e verdiği röportajda, kısıtlı bir hayat yaşama konusuyla nasıl baş ettiğini anlattı.
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