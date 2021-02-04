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• 04 Şubat 2021 - 09:28 • Son Güncelleme:

Rihanna: Pandemide kanepeye uzanıp TV izliyorum

Müzik dünyasından sonra moda alanında da adını duyuran Rihanna, koronavirüs pandemisinde geçirdiği günleri anlattı. Kanepeye uzanıp TV izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup bitenlerden uzak tuttuğunu söyleyen şarkıcı, bütün bunların gerçeklerden kaçma olduğunu belirtti.

• 04 Şubat 2021 - 09:28 • Son Güncelleme:
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Bir süredir ASAP Rocky ile aşk yaşadığı ileri sürülen Rihanna, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı. Güzel şarkıcı, Women's Health'e verdiği röportajda, kısıtlı bir hayat yaşama konusuyla nasıl baş ettiğini anlattı.

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Koronavirüsün birçok insanı korkunç bir şekilde etkilediğini anlatan Rihanna, pandeminin "Hayattaki küçük şeylerden memnuniyet duymayı hatırlattığını" belirtti. Rihanna, evinden çıkamadığı zamanlarda neler yaptığını da anlattı röportajında. Kanepeye uzanıp TV izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup bitenlerden uzak tuttuğunu belirtti.

3YEMEK PİŞİRİP BİSİKLETE BİNİYOR

YEMEK PİŞİRİP BİSİKLETE BİNİYOR

Rihanna, pandemi süresince, normalde yapmaya pek fırsat bulamadığı şeylerle de ilgilendiğini belirtti.

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Yemek pişirmek, bisiklete binmek, yürüyüşe çıkmak bunlar arasında. Ünlü şarkıcı, pandemi sırasında kendine karşı nazik olmanın önemini anladığını da belirtti.

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"Pandemi benim için sevdiğim bir yemeği ısmarlayıp, kendini şımartma akşamları ve rahatlama geceleri gibi" diyen Rihanna, "Bu benim için film izlemek ve dondurma yemek" diye anlattı.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / BACKGRID USA / SPLASH NEWS

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