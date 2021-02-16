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• 16 Şubat 2021 - 10:51 • Son Güncelleme:

Rihanna üstsüz poz verdi

Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, üstsüz pozunu Instagram hesabından yayınladı. Rihanna'nın, "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım" notunu düştüğü gönderisine beğeni yağdı.

• 16 Şubat 2021 - 10:51 • Son Güncelleme:
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32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan ve ardından aradığı aşkı rapçi ASAP Rocky'de bulan Rihanna, üstsüz pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı, gönderisine "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım" notunu düştü. Rihanna'nın üstsüz paylaşımı 8 milyondan fazla beğeni aldı.

3KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE ETKİLEDİ

"KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE ETKİLEDİ"

Karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Rihanna, kısıtlı bir hayat yaşama konusuyla nasıl baş ettiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsün birçok insanı korkunç bir şekilde etkilediğini ifade etmişti.

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Pandeminin "Hayattaki küçük şeylerden memnuniyet duymayı hatırlattığını" belirten Rihanna, evinden çıkamadığı zamanlarda neler yaptığını da anlatmıştı. Kanepeye uzanıp, televizyon izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup, bitenlerden uzak tuttuğunu dile getiren Rihanna, yemek pişirip, bisiklete binip, yürüyüşe çıktığını sözlerine eklemişti.

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Bu süreçte kendine karşı nazik olmanın önemini anladığını ifade eden şarkıcı, "Pandemi benim için sevdiğim bir yemeği ısmarlayıp, kendini şımartma akşamları ve rahatlama geceleri gibi" demişti.

6DURUM FARKLI

"DURUM FARKLI"

Dijitale geçiş ile ilgili de konuşan Rihanna, "Ellerimi fiziksel olarak her şeyin üzerinde tutmak istiyorum ve şimdi hepsi e-posta, resimler ve video ile gönderiliyor. Bu yüzden durum farklı" ifadelerini kullanmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / SPLASH NEWS

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