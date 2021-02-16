• 16 Şubat 2021 - 10:51 • Son Güncelleme:
Rihanna üstsüz poz verdi
Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, üstsüz pozunu Instagram hesabından yayınladı. Rihanna'nın, "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım" notunu düştüğü gönderisine beğeni yağdı.
• 16 Şubat 2021 - 10:51 • Son Güncelleme:
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32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan ve ardından aradığı aşkı rapçi ASAP Rocky'de bulan Rihanna, üstsüz pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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Pandeminin "Hayattaki küçük şeylerden memnuniyet duymayı hatırlattığını" belirten Rihanna, evinden çıkamadığı zamanlarda neler yaptığını da anlatmıştı. Kanepeye uzanıp, televizyon izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup, bitenlerden uzak tuttuğunu dile getiren Rihanna, yemek pişirip, bisiklete binip, yürüyüşe çıktığını sözlerine eklemişti.
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