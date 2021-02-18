• 18 Şubat 2021 - 00:09 • Son Güncelleme:
Sadakatsiz'de bomba gelişme: Oğlumun babası Haluk Güçlü!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Sadakatsiz' dün akşam 18. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Selçuk'un, Haluk'un karşısına geçip "Hicran benim kucağıma pimi çekilmiş bir bomba bıraktı" dediği sahne olay oldu. İşte 'Sadakatsiz' son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı için yapılan yorumlar...
• 18 Şubat 2021 - 00:09 • Son Güncelleme:
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Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz', yayınlanan son bölümüyle yine adından söz ettirdi. Heyecan dolu bölümde Selçuk'un, Haluk'un karşısına çıkması tüm dengeleri değiştirdi.
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Demir'i karşısında gören Selçuk'un gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Selçuk, "Beni geç bulmuş olabilirsin ama erken kaybetmeyeceksin" diyerek oradan uzaklaştı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in paylaştığı dizi, Twitter’da yine tt oldu. İşte o yorumlardan bazıları;
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