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• 18 Şubat 2021 - 00:09 • Son Güncelleme:

Sadakatsiz'de bomba gelişme: Oğlumun babası Haluk Güçlü!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Sadakatsiz' dün akşam 18. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Selçuk'un, Haluk'un karşısına geçip "Hicran benim kucağıma pimi çekilmiş bir bomba bıraktı" dediği sahne olay oldu. İşte 'Sadakatsiz' son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı için yapılan yorumlar...

• 18 Şubat 2021 - 00:09 • Son Güncelleme:
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Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz', yayınlanan son bölümüyle yine adından söz ettirdi. Heyecan dolu bölümde Selçuk'un, Haluk'un karşısına çıkması tüm dengeleri değiştirdi.

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Haluk Güçlü ve Selçuk’un annesi Hicran, yıllar sonra karşılaşmıştı. Bu karşılaşmanın ardından izleyicinin aklına Selçuk’un babasının kim olduğu ile ilgili soru işaretleri oluşmuştu.

3HALUKTAN OLAN HİCRANDAN DOĞAN

"HALUK'TAN OLAN HİCRAN'DAN DOĞAN"

Selçuk'un, Haluk’un evine gittiği sahne diziye damga vurdu. Haluk'un, "Sana bir daha benim yüzümü görmeyeceksin demedim mi?" sözleri Selçuk'u iyice çileden çıkardı.

4KAN DONDURAN SIR ORTAYA ÇIKTI

KAN DONDURAN SIR ORTAYA ÇIKTI

Selçuk, "Hicran benim kucağıma pimi çekilmiş bir bomba bıraktı. Ben de bugün buraya o bombayı patlatmaya geldim. Oğlunu buldun diyorum; Haluk’tan olan Hicran’dan doğan!" yanıtını verdi. İkili konuşurken yanlarına Demir de geldi.

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Demir'i karşısında gören Selçuk'un gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Selçuk, "Beni geç bulmuş olabilirsin ama erken kaybetmeyeceksin" diyerek oradan uzaklaştı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in paylaştığı dizi, Twitter’da yine tt oldu. İşte o yorumlardan bazıları;

6BENİ AFFETSEYDİN NASIL OLURDU

"BENİ AFFETSEYDİN NASIL OLURDU?"

Asya'nın yanına gelen Volkan'ın gözyaşları içinde hata yaptığını anladığını ve o eve geri dönmek istemediğini söylemesi dikkat çekti. "Eğer beni affetseydin nasıl olurdu çok merak ediyorum" diyen Volkan'ın Asya'ya yakınlaştığı sahne son bölüme damga vurdu.

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'Sadakatsiz'in yayınlanan 19. bölüm fragmanında ise Gönül ile Hicran'ın konuştuğu görülüyor. Hicran, Gönül'e Selçuk'un babasının Haluk olduğunu itiraf ediyor.

8Sadakatsizin yeni bölüm fragmanı Twitterda da tt oldu. İşte o yorumlardan bazıları;

Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı Twitter'da da tt oldu. İşte o yorumlardan bazıları;

"Gönül Güçlü seni bu hale getiren hayat biz neler yapmaz..."

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"Gönül Güçsüz, kızına yan çıkarken devranın döneceğini unuttun mu tatlım?"

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"Cavidan geliyor..."

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"Şu fotoğrafı gördüm ya içimin yağları eridi."

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"Cavidan koş, tam ağzına layık fragman. Yakında tüm Tekirdağ manşetlerinde."

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"Babanı bu hale getirmem zamanımı aldı ince ince işledim diyordun. O da senin arkandan ince ince işlemiş."

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"Ne oldu Güçlü teyze çektiler mi ipini?"

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