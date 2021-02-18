Sadakatsiz'de bomba gelişme: Oğlumun babası Haluk Güçlü!

KAN DONDURAN SIR ORTAYA ÇIKTI Selçuk, "Hicran benim kucağıma pimi çekilmiş bir bomba bıraktı. Ben de bugün buraya o bombayı patlatmaya geldim. Oğlunu buldun diyorum; Haluk’tan olan Hicran’dan doğan!" yanıtını verdi. İkili konuşurken yanlarına Demir de geldi.