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• 23 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:

Sadakatsiz'de olay! Volkan-Sinan yumruk yumruğa kavga ediyor

Reyting yarışında zirvede yer alan ve her bölümü sosyal medyada gündem olan 'Sadakatsiz'in 19'uncu bölümünde; Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan'ın yıllar sonra Asya'nın yanına Tekirdağ'a gelmesi, Volkan'ı çileden çıkarıyor. İkilinin peşinden İstanbul'a giden Volkan, Sinan'la kavga ediyor. Derin ise eşi Volkan'a not bırakıp evi terk ediyor.

• 23 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrol oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 24 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de 19'uncu bölümüyle ekrana gelecek.

2CEMAL HÜNAL DAMGASI

CEMAL HÜNAL DAMGASI

'Sadakatsiz'in merakla beklenen 19'uncu bölüm ikinci fragmanı yayınladı. Diziye dahil olan Cemal Hünal, 'Sinan' karakteriyle yeni bölüme damga vuracak.

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Asya'nın arkadaşı Sinan, yıllar sonra Tekirdağ'a Asya'yı görmeye geliyor. Aniden çıkan bu misafir, Asya'yı hem çok şaşırtıyor hem de oldukça mutlu ediyor.

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Asya, Sinan'nın sürpriz teklifiyle küçük bir tatil için İstanbul'a gidiyor. Ancak bu durum, Asya'ya olan duyguları devam eden eski eşi Volkan'ı çileden çıkarıyor.

5NE İŞİN VAR BURADA

"NE İŞİN VAR BURADA?"

Volkan, oğlu Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına dönüyor ve İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapıyor.

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Volkan, "Ne işi var burada? Otel köşelerinde böyle adamlarla ne yapıyordun?" diyerek Asya'ya hesap soruyor. Bu tavırdan rahatsız olan Sinan, Volkan'a tepki gösteriyor ve ikili yumruk yumruğa kavga ediyor.

7ASYAYA DÖNEBİLİRSİN, BİTTİ

"ASYA'YA DÖNEBİLİRSİN, BİTTİ"

Kavga sonrası perişan halde evine dönen Volkan, ikinci bir şok yaşıyor. Yatak odalarına "Asya'ya dönebilirsin, bitti" yazılı bir not bırakan Derin, Volkan'ı terk ediyor.

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Volkan, Derin'in şoke eden mektubuna ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı? Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz'in yeni bölümü merakla bekleniyor.

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