• 23 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
Sadakatsiz'de olay! Volkan-Sinan yumruk yumruğa kavga ediyor
Reyting yarışında zirvede yer alan ve her bölümü sosyal medyada gündem olan 'Sadakatsiz'in 19'uncu bölümünde; Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan'ın yıllar sonra Asya'nın yanına Tekirdağ'a gelmesi, Volkan'ı çileden çıkarıyor. İkilinin peşinden İstanbul'a giden Volkan, Sinan'la kavga ediyor. Derin ise eşi Volkan'a not bırakıp evi terk ediyor.
• 23 Şubat 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrol oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 24 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de 19'uncu bölümüyle ekrana gelecek.
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