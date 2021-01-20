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• 20 Ocak 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:

Salma Hayek sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek (54), sosyal medyada yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

• 20 Ocak 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Yıllara meydan okuyan oyuncu Salma Hayek, kumsalda yoga yaparken çektirdiği kareleri, 17 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

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54 yaşındaki yıldızın, "Soğukkanlılığımızı korumalıyız" mesajını yazdığı paylaşımına, takipçilerinden yaklaşık 1,8 milyon beğeni geldi.

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Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Meksikalı yıldızın, ocak ayının ilk günlerinde yayınladığı bikinili pozu da iki milyondan fazla beğeni almıştı.

4SALMA HAYEKİN HAYATI

SALMA HAYEK'İN HAYATI

Tam adı Salma Hayek Jimenez olan oyuncu, 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı ve kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

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François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 13 yaşında bir kızı bulunuyor.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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