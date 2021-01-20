Salma Hayek sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncuSalma Hayek (54), sosyal medyada yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.
• 20 Ocak 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL
Yıllara meydan okuyan oyuncu Salma Hayek, kumsalda yoga yaparken çektirdiği kareleri, 17 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.
2
54 yaşındaki yıldızın, "Soğukkanlılığımızı korumalıyız" mesajını yazdığı paylaşımına, takipçilerinden yaklaşık 1,8 milyon beğeni geldi.
3
Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Meksikalı yıldızın, ocak ayının ilk günlerinde yayınladığı bikinili pozu da iki milyondan fazla beğeni almıştı.
4
SALMA HAYEK'İN HAYATI
Tam adı Salma Hayek Jimenez olan oyuncu, 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı ve kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı.
5
François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 13 yaşında bir kızı bulunuyor.