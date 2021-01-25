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MESUT YILMAZ
• 25 Ocak 2021 - 10:44 • Son Güncelleme:

Saruhan Hünel: Sosyal medya fenomenlerinden oyuncu olmaz

Oyuncu Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hünel, sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almasıyla ilgili de konuştu.

MESUT YILMAZ
• 25 Ocak 2021 - 10:44 • Son Güncelleme:
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Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hünel, doktor kontrolünden dolayı dışarıda olduğunu belirtti.

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51 yaşındaki oyuncu, ekim ayında koronavirüse yenik düşen babası Fevzi Hünel için baş sağlığı dilenmesi üzerine, "Belki 1-2 ay daha dayanabilseydi, aşılama programına dahil olup kurtulacaktı... Bu yaşananların hepsi Allah'ın takdiri" dedi.

3ÇALIŞMAYA İBADET OLARAK BAKIYORUM

"ÇALIŞMAYA İBADET OLARAK BAKIYORUM"

Saruhan Hünel, dijital platformlarda yayınlanacak olan üç proje ile görüşme halinde olduğunu ifade etti.

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Oyuncu, ''Hangisi olur bilmem ama yakın zamanda tekrardan kamera karşısında olacağım. Benim için televizyon da dijital platformlarda fark etmiyor. Yeni geldi 18 saat çalıştım. Ben çalışmaya ibadet olarak bakıyorum'' diye konuştu.

5ARTIK DERS ÇIKARSINLAR İSTİYORUM

"ARTIK DERS ÇIKARSINLAR İSTİYORUM"

Sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almasıyla ilgili olarak da konuşan Hünel, "Siz gider sosyal medya fenomenlerinden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenmeyi beklerseniz böyle yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız. Artık bu işlerden ders çıkarsınlar istiyorum" dedi.

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MESUT YILMAZ/ MİLLİYET

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