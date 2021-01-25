MESUT YILMAZ
• 25 Ocak 2021 - 10:44 • Son Güncelleme:
Saruhan Hünel: Sosyal medya fenomenlerinden oyuncu olmaz
Oyuncu Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hünel, sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almasıyla ilgili de konuştu.
MESUT YILMAZ
• 25 Ocak 2021 - 10:44 • Son Güncelleme:
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Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hünel, doktor kontrolünden dolayı dışarıda olduğunu belirtti.
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