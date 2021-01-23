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• 23 Ocak 2021 - 11:11 • Son Güncelleme:

Seçil Gür: Cinsellik ilişkinin yüzde 100'üdür!

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Seçil Gür, "Cinselliğin olmadığı yerde aşk yoktur" dedi. Ortaç ise sevgilisinin sözlerine şaşırarak farklı bir yanıt verdi.

• 23 Ocak 2021 - 11:11 • Son Güncelleme:
1Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…
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Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…

Seçil Gür.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.

2Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…

Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…

Serdar Ortaç.: Offf! Anlatamam. Adanalı, oradan tahmin et. Seçil her şeyi güzel yapıyor. 24 saat dip dibeyiz. Ben hiç sıkılmıyorum ama o biraz sıkılıyor olabilir (Gülüyor) çünkü ben biraz çenebazım. Kafasının etini yiyorum bır bır. Ama sağ olsun, her halimi çekiyor. Seçil başka bir şey, tarif edemem.

3Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin “Sevgiliniz” hitabını düzeltip “Karım o benim” dediniz. “Evlilik defterini kapattım” demiştiniz. Fikriniz değişti mi

Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin “Sevgiliniz” hitabını düzeltip “Karım o benim” dediniz. “Evlilik defterini kapattım” demiştiniz. Fikriniz değişti mi?

S.O.: Boşandıktan sonra depresyona girdim, iki yıl sürdü. O süreçte Seçil’in karşıma çıkacağını nereden bilebilirdim. Gökten zembille indirdi Allah! Ona bakarsan 25 yaşında da “Dünyanın kralı benim” sanıyordum. Şimdi “Hiçbir şeyim” diyorum.

4İlişkilerinizde hep sadık mısınız

İlişkilerinizde hep sadık mısınız?

S.O.: Biriyle beraberken başka kadına dokunamam. Öyle metresmiş, flörtmüş… Kusarım yani. Midem almaz.

5Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz

Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?

S.G.: Şu anda düşünmüyoruz. Ama zaten ben planlı yaşayan biri değilim. “Kesin yapacağım” ya da “Yapmam” demem.

6Yol arkadaşlığı mı aşk ve tutku mu

Yol arkadaşlığı mı aşk ve tutku mu?

S.G.: Aşk ve tutku olmazsa olmaz.
S.O.: Aşk ve saygı bir arada olmalı. Ben daha Osmanlıyım. (Gülüyor)

7Birbirinizi kıskanır mısınız

Birbirinizi kıskanır mısınız?

S.G.: Hayır, hiç yok diyebilirim.
S.O.: Niye kız! Kendi adına konuş. Ben seni kıskanıyorum.
S.G.: Ama o tatlı kıskançlık. Geçen gün fotoğraflarımı gördü mesela. “Çok kıskandım ama çok güzeller” dedi.

8Sizce cinsellik bir ilişkinin yüzde kaçı

Sizce cinsellik bir ilişkinin yüzde kaçı?

S.G.: Benim için yüzde 100! Tensel uyum çok önemli. Onun olmadığı yerde benim için aşk ve tutku yoktur.
S.O.: Aaa! Yüzde 100 dedi!

9Çok samimi ama…

Çok samimi ama…

S.O.: Siz delirmişsiniz! (Gülüyor) Şaka bir yana yüzde 80 diyeceğim ben. Çünkü şefkat ve sevgi de var.
S.G.: Ben onları da cinselliğe dahil ediyorum ama…
S.O.: Onları dahil edeceksek tamam… Çünkü ben başta Seçil’in şefkatini ve tavrını da çok sevdim. Sonra cinsellikte uyuştuk, ben böyle düşünüyorum.

10Büyük pişmanlıklarınız var mı

Büyük pişmanlıklarınız var mı?

S.G.: Muhakkak vardır ama geçmişi düşünerek bugünümü ziyan etmiyorum. Anlık pişmanlıklar oluyor benimkiler.
S.O.: Keşke gençliğimde çok hızlı yaşamasaydım. Sağlığıma dikkat etseydim. 20’lerinde insan hiç yaşlanmam, hasta olmam sanıyor. Ama öyle öyle olmuyor.

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