• 23 Ocak 2021 - 11:11 • Son Güncelleme:
Seçil Gür: Cinsellik ilişkinin yüzde 100'üdür!
Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Seçil Gür, "Cinselliğin olmadığı yerde aşk yoktur" dedi. Ortaç ise sevgilisinin sözlerine şaşırarak farklı bir yanıt verdi.
• 23 Ocak 2021 - 11:11 • Son Güncelleme:
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Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…
Seçil Gür.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.
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Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…
Serdar Ortaç.: Offf! Anlatamam. Adanalı, oradan tahmin et. Seçil her şeyi güzel yapıyor. 24 saat dip dibeyiz. Ben hiç sıkılmıyorum ama o biraz sıkılıyor olabilir (Gülüyor) çünkü ben biraz çenebazım. Kafasının etini yiyorum bır bır. Ama sağ olsun, her halimi çekiyor. Seçil başka bir şey, tarif edemem.
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Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin “Sevgiliniz” hitabını düzeltip “Karım o benim” dediniz. “Evlilik defterini kapattım” demiştiniz. Fikriniz değişti mi?
S.O.: Boşandıktan sonra depresyona girdim, iki yıl sürdü. O süreçte Seçil’in karşıma çıkacağını nereden bilebilirdim. Gökten zembille indirdi Allah! Ona bakarsan 25 yaşında da “Dünyanın kralı benim” sanıyordum. Şimdi “Hiçbir şeyim” diyorum.
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