Seçil Gür: Cinsellik ilişkinin yüzde 100'üdür!

Çok samimi ama… S.O.: Siz delirmişsiniz! (Gülüyor) Şaka bir yana yüzde 80 diyeceğim ben. Çünkü şefkat ve sevgi de var.

S.G.: Ben onları da cinselliğe dahil ediyorum ama…

S.O.: Onları dahil edeceksek tamam… Çünkü ben başta Seçil’in şefkatini ve tavrını da çok sevdim. Sonra cinsellikte uyuştuk, ben böyle düşünüyorum.