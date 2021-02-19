MESUT YILMAZ
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Seçkin Piriler'in panik anları!
Eski manken Seçkin Piriler, önceki gün Kuruçeşme sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden 41 yaşındaki Piriler, çocuklarının babası Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural ile ilgili soruyu duyunca bakın nasıl tepki verdi!
MESUT YILMAZ
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Kuruçeşme'de görüntülenen Seçkin Piriler, pandemiden beri evden çıkmadığını belirterek, "Evdeyim, hava almak için çıktım. Uzun zamandır çıkmıyordum" diye konuştu.
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"BÖYLE KONULARA GİRMEK İSTEMİYORUM"
Geçtiğimiz günlerde Seçkin Piriler'in çocukları Hakan ve Volkan'ın, babaları Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural ile iyi anlaşması dikkat çekmişti.
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"BANA POZİTİF SORULAR SORUN"
Komşularıyla davalık olduğu konuşulan 41 yaşındaki eski manken, "Bunlar negatif sorular, pozitif bir gün bana pozitif sorun" sözleriyle tepki gösterdi.
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