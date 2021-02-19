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MESUT YILMAZ
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Seçkin Piriler'in panik anları!

Eski manken Seçkin Piriler, önceki gün Kuruçeşme sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden 41 yaşındaki Piriler, çocuklarının babası Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural ile ilgili soruyu duyunca bakın nasıl tepki verdi!

MESUT YILMAZ
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Kuruçeşme'de görüntülenen Seçkin Piriler, pandemiden beri evden çıkmadığını belirterek, "Evdeyim, hava almak için çıktım. Uzun zamandır çıkmıyordum" diye konuştu.

2BÖYLE KONULARA GİRMEK İSTEMİYORUM

"BÖYLE KONULARA GİRMEK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Seçkin Piriler'in çocukları Hakan ve Volkan'ın, babaları Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural ile iyi anlaşması dikkat çekmişti.

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Gazetecilerin, çocuklarının; Kıvılcım Ural ile zaman geçirmesini sorması karşısında panik cevaplar veren Piriler, "Ben böyle konulara çok fazla girmek istemiyorum. 22 günlük tatil vardı. Haliyle babalarıyla birliktelerdi" dedi.

4BANA POZİTİF SORULAR SORUN

"BANA POZİTİF SORULAR SORUN"

Komşularıyla davalık olduğu konuşulan 41 yaşındaki eski manken, "Bunlar negatif sorular, pozitif bir gün bana pozitif sorun" sözleriyle tepki gösterdi.

5AŞK YOK

"AŞK YOK"

"Hayatınızda aşk var mı?" sorusu üzerine Piriler, "Yok, direkt yok, çok net cevap veriyorum. Ayrıca ben yalnız değilim, iki tane oğlum var. Aşk yok" diyerek güldü.

62016 YILINDA BOŞANDI

2016 YILINDA BOŞANDI

Seçkin Piriler, 2010 yılında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile dünyaevine girmişti.. Hakan ve Volkan adından iki erkek çocuğu olan eski manken, eşinin kendisini Kıvılcım Ural ile aldatmasının ardından 2016 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

7MASKESİNİ DÜZGÜN TAKMADI YAZMAYIN

"MASKESİNİ DÜZGÜN TAKMADI' YAZMAYIN"

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de maskesi çenesinde bir şekilde objektiflere yansıyan Seçkin Piriler, muhabirlere “Sokak boş. Telefonla konuşurken maskemi indirdim. Maskesiz adım atmıyorum. Tedbirliyim. ‘Maskesini düzgün takmadı’ diye yazmayın” açıklamasını yapmıştı.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLİYET

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