Selin Ciğerci: İyi ki doğdun kocişkom, iyi ki varsın dünyiş!

Ciğerci şunları yazarak pastanın fotoğrafını paylaştı; "Konu başka bir şey olsa buraya sayfa sayfa yazarım, içimi dökerim ama konu SEN olunca yazacak bir şey bulamıyorum kocişkom. Şu ölümlü dünyada beraber üflediğimiz yedinci doğum günü pastan. Seni o kadar çok seviyorum ki iyi ki varsın dünyiş. ALLAH HERKESE NASİP ETSİN SEVDİĞİ İNSANLA YAŞ ALMAYI...“