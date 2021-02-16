• 16 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
Selin Ciğerci: İyi ki doğdun kocişkom, iyi ki varsın dünyiş!
Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra’ya ‘İyi ki doğdun kocişkom’ yazılı pasta yaptırarak doğum gününü kutladı. Ciğerci'nin paylaştığı fotoğrafların altına yazdığı not dikkat çekti.
• 16 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu Gökhan Çıra'ya sürpriz yaptı. Ciğerci, 26 yaşına giren eşine özel pasta yaptırdı.
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Ciğerci şunları yazarak pastanın fotoğrafını paylaştı; "Konu başka bir şey olsa buraya sayfa sayfa yazarım, içimi dökerim ama konu SEN olunca yazacak bir şey bulamıyorum kocişkom. Şu ölümlü dünyada beraber üflediğimiz yedinci doğum günü pastan. Seni o kadar çok seviyorum ki iyi ki varsın dünyiş. ALLAH HERKESE NASİP ETSİN SEVDİĞİ İNSANLA YAŞ ALMAYI...“
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Eşinin sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, şu notu düşmüştü: "Bugün böyle uyanmak varmış. Çok şımardım, mutlu oldum. Burada paylaşmak istedim, iyi ki sizde varsanız. Hesabım nasıl güzel mesajlarla, yorumlarınızla dolu. Allah'ım bu günler geride kalacak, moralimizi bozmayalım. Mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Sizi seviyorum teşekkür ederim hem de çok... İyi ki hayatımdasınız, iyi ki hayatımdasın Gökhan Çıra..."
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Girdiği polemikler ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Selin Ciğerci, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra ile birlikte sevgililer gününü kutladı. Ciğerci'nin "Yedinci 14 şubatım seninle kocişkom zeytin gözlüm seni çok seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.
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İHANET İDDİASI
Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları, Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını öne sürmüştü.
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ARABADA VİDEO ÇEKTİLER
Olayın kendi kariyerini tehlikeye atmak için çıkarıldığını belirten fenomen iş insanı, kendisine iftira atıldığını kanıtlamak için Melisa Emirbayer ile arabasında video çekti. Reyting almak için ortaya böyle bir iddia atıldığını doğrulayan Melisa Emirbayer, kandırıldığını söyledi. Selin Ciğerci, Emirbayer’in konuştuğu anları anbean kameraya kaydetti.
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