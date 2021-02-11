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• 11 Şubat 2021 - 08:20 • Son Güncelleme:

Seren Serengil'den Alişan-Buse Varol çiftini kızdıracak sözler

Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Seren Serengil'in, Buse Varol için yaptığı yorum gündem oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Serengil'in hedefinde bu kez Alişan'ın eşi Buse Varol vardı.

• 11 Şubat 2021 - 08:20 • Son Güncelleme:
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Kilo vermek uğruna ameliyat olan ve 46 kiloya kadar düşerek sağlığını tehlikeye atan Seren Serengil, Buse Varol'u hedef aldığı son sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

2BUSE VAROL, İYİ BİR OYUNCU DEĞİLDİ

'BUSE VAROL, İYİ BİR OYUNCU DEĞİLDİ'

Programda Alişan ve Buse Varol hakkında konuşan Seren Serengil, Alişan'ı yere göğe sığdıramazken; eşi Buse Varol'un hayatının en iyi zamanlarını yaşadığını ve Alişan'dan önce yetenekli ve tanınan bir oyuncu olmadığını söyledi.

3EVLENEREK KENDİNİ GARANTİ ALTINA ALDI

'EVLENEREK KENDİNİ GARANTİ ALTINA ALDI'

Seren Serengil, "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en şartlarda ve en iyi şekilde yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Alişan'la evlenerek hayatını garanti altına aldı. Mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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49 yaşındaki Seren Serengil'in bu açıklamalarından son gözler Alişan ve Buse Varol cephesine çevrildi.

5ARTO DA SERT ÇIKTI

ARTO DA SERT ÇIKTI

Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama..." ile başlayan cümlesi sivri dilli Arto'nun "Sevmeyiz!" cevabıyla da kesildi. Arto, Seren Serengil sözleri üzerine Buse Varol için "Çok akıllı kız" dedi.

6ELİZE KAVUŞTULAR

ELİZ'E KAVUŞTULAR

Öte yandan Buse Varol- Alişan çifti, geçtiğimiz cumartesi günü ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Kızları Eliz'i kucaklarına alan çift, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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