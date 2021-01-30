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• 30 Ocak 2021 - 07:54 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a sürpriz beğeni!

Aşkları olay olan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ikilisi arasında yeni bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, yaklaşık 10 ay aşk yaşadığı sevgilisi Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırdı.

• 30 Ocak 2021 - 07:54 • Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı.

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Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.

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İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

4SERENAYDAN SÜRPRİZ BEĞENİ

SERENAY'DAN SÜRPRİZ BEĞENİ

Ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

5CEM, YENİDEN TAKİP ETTİ

CEM, YENİDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu.

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Ünlü komedyen, ayrıca Mayıs ayında paylaştığı ve Sarıkaya ile yer aldığı fotoğrafı da silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından Yılmaz, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

7SOLUĞU EGEDE ALMIŞTI

SOLUĞU EGE'DE ALMIŞTI

Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Sarıkaya, soluğu Ege'de almıştı. Arkadaşları ve annesi Ümran Hanım ile birlikte uzun süre tatil yapan Sarıkaya, geçtiğimiz ay İstanbul'a dönmüştü.

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