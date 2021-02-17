• 17 Şubat 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'dan Maldivler paylaşımı
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e uçtu. Sarıkaya, tatilden ilk paylaşımını yaptı.
• 17 Şubat 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sene komedyen Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, ayrılı ksonrası uzun süre Kaz Dağları'nda tatil yapmıştı.
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Koronavirüs pandemisi döneminde sosyal medyayı daha aktif kullanan Seranay Serenay, Maldivler tatilinden ilk paylaşımını takipçileriyle buluşturdu.
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SERENAY'IN YENİ PROJESİ
Güzel oyuncu, şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacağı film projesinin askıya alındığını ancak dijital platform için hazırlıklar yaptığını açıklamıştı.
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