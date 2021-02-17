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• 17 Şubat 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'dan Maldivler paylaşımı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e uçtu. Sarıkaya, tatilden ilk paylaşımını yaptı.

• 17 Şubat 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sene komedyen Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, ayrılı ksonrası uzun süre Kaz Dağları'nda tatil yapmıştı.

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29 yaşındaki güzelin yeni durağı Maldivler oldu. İstanbul'da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarıyor.

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Koronavirüs pandemisi döneminde sosyal medyayı daha aktif kullanan Seranay Serenay, Maldivler tatilinden ilk paylaşımını takipçileriyle buluşturdu.

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Ünlü oyuncu, 9.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden, üzerinde sadece mavi renk bir havlu olan pozunu yayınladı.

5CEM YILMAZLA KÜS DEĞİLİZ AMA...

"CEM YILMAZ'LA KÜS DEĞİLİZ AMA..."

Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarına cevap vermişti.

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Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden Sarıkaya, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

7SERENAYIN YENİ PROJESİ

SERENAY'IN YENİ PROJESİ

Güzel oyuncu, şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacağı film projesinin askıya alındığını ancak dijital platform için hazırlıklar yaptığını açıklamıştı.

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"Ufak ufak hazırlıklar başladı. 'Bergen' projesini askıya almak zorunda kaldık. Başka gelişen işler var, onun için hazırlanıyoruz. Dijital için bir proje var ama çok başındayız. Benim de dayanacak gücüm kalmadı, hemen çalışmak istiyorum, setleri epey özledim."

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Serenay Sarıkaya "Setleri güvenli buluyor musunuz?" sorusu üzerine, "Tabii tehlike hala devam ediyor, o yüzden herkesin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Biz de normalleşmeyi bekliyoruz" demişti.

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