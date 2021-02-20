• 20 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'nın Maldivler keyfi
Başrolünde yer aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesinin ardından Maldivler'de tatile çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaşımlarına devam ediyor.
• 20 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, ülkemizde son dönemde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, Güney Asya ülkesi Maldivler'de güzel havanın tadını doyasıya çıkarıyor.
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Sarıkaya, Instagram hesabından yayınladığı tatil pozları ile kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.
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