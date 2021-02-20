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• 20 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'nın Maldivler keyfi

Başrolünde yer aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesinin ardından Maldivler'de tatile çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaşımlarına devam ediyor.

• 20 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, ülkemizde son dönemde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, Güney Asya ülkesi Maldivler'de güzel havanın tadını doyasıya çıkarıyor.

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Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, kırmızı mayosu ve şemsiyeyle çekildiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sarıkaya, Instagram hesabından yayınladığı tatil pozları ile kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.

4SERENAY GÜZELLİĞİ

"SERENAY GÜZELLİĞİ"

Ünlü oyuncuya; "Doğal güzellik, "Müthiş, "Maldivler iyi gelmiş", "Daha ne kadar harika olabilirsin ki", "Serenay güzelliği", "Kırmızı sana çok yakışıyor" şeklinde mesajlar geldi.

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Pandemi döneminde takipçilerini kıskandıran Serenay'ın, Maldivler'de konakladığı otelin gecelik oda fiyatının minimum 30 bin TL'den başladığı iddia edildi.

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Güzel oyuncunun leopar desenli bikinisi ve kombinindeki aksesuar detayları dikkatlerden kaçmadı.

7ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM

"ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM"

Sosyal medya hesabından "Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla fotoğraf paylaşan genç yıldız, takipçilerinden 447 bin beğeni almıştı.

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