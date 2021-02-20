Serenay Sarıkaya'nın Maldivler keyfi

"SERENAY GÜZELLİĞİ" Ünlü oyuncuya; "Doğal güzellik, "Müthiş, "Maldivler iyi gelmiş", "Daha ne kadar harika olabilirsin ki", "Serenay güzelliği", "Kırmızı sana çok yakışıyor" şeklinde mesajlar geldi.