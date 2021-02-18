• 18 Şubat 2021 - 08:50 • Son Güncelleme:
Sette karavan krizi! Deniz Çakır rol arkadaşlarınınkine el koydu
Oyuncu Deniz Çakır, yeni projesinin setinde kriz çıkardı. Karavanını beğenmeyen Çakır, haber vermeden rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın aracına geçerek set ekibinin tepkisine maruz kaldı.
• 18 Şubat 2021 - 08:50 • Son Güncelleme:
1
Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerini paylaştığı bir dizi projesinin setinde karavan krizi meydana geldi.
2
KARAVANI KÜÇÜK BULDU
İddiaya göre; kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten aracının değişmesini istedi. Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi.
3
Çakır, rol arkadaşları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan’ın beraber kullandığı daha büyük karavanı fark edince adeta onların aracına el koydu.
5
7