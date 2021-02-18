Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Sette karavan krizi! Deniz Çakır rol arkadaşlarınınkine el koydu
• 18 Şubat 2021 - 08:50 • Son Güncelleme:

Sette karavan krizi! Deniz Çakır rol arkadaşlarınınkine el koydu

Oyuncu Deniz Çakır, yeni projesinin setinde kriz çıkardı. Karavanını beğenmeyen Çakır, haber vermeden rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın aracına geçerek set ekibinin tepkisine maruz kaldı.

• 18 Şubat 2021 - 08:50 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerini paylaştığı bir dizi projesinin setinde karavan krizi meydana geldi.

2KARAVANI KÜÇÜK BULDU

KARAVANI KÜÇÜK BULDU

İddiaya göre; kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten aracının değişmesini istedi. Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi.

3

Çakır, rol arkadaşları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan’ın beraber kullandığı daha büyük karavanı fark edince adeta onların aracına el koydu.

4

Sete geldiklerinde Çakır’ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular, yapım şirketinden bu durumun düzeltilmesini talep etti.

5TEPKİLERE SESSİZ KALDI

TEPKİLERE SESSİZ KALDI

Fakat yapım ekibi Çakır’ı, araçtan çıkaramadı. Daha küçük karavana geçmek zorunda kalan Tütüncü ve Alişan’ın tepkisine oyuncunun sessiz kaldığı iddia edildi.

6UZAK DURUYORLAR

UZAK DURUYORLAR

Öte yandan 38 yaşındaki Deniz Çakır’ın dizi setinin başlangıcından beri kızını canlandıran İlayda Alişan’a kötü davrandığı öne sürüldü. İkilinin, çekimler bittiğinde mümkün olduğunca sette birbirlerinden uzak durmaya çalıştığı iddia edildi.

7KADRODAN ÇIKARILMIŞTI İDDİASI

KADRODAN ÇIKARILMIŞTI İDDİASI

Çakır’ın daha önce benzer sorunlar yüzünden “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin üçüncü sezonunda kadrodan çıkarıldığı iddia edilmişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Kandil simidi tarifi mahlepsiz ve mahlepli seçenekleri | Kandil simidi nasıl yapılır? İşte sirkeli ve pekmezli tarifi

Son dakika haberleri - Everton'dan Beşiktaş'a dev takas önerisi! Cenk için...

Son Dakika Haberleri | Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerleri bu isimlerle dolacak...

Ağız kokusuna dikkat! Bu hastalığın belirtisi olabilir

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet