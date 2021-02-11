• 11 Şubat 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı'nin bikinili paylaşımları dikkat çekti
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, üç milyon takipçili Instagram hesabından iddialı pozlarını yayınlamaya devam ediyor.
• 11 Şubat 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Uzun süredir Miami'de yaşayan ve tatilden tatile koşan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'da yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettiriyor.
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