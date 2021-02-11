Şeyma Subaşı'nin bikinili paylaşımları dikkat çekti

"ANANAS GİBİYİM" Siyah askılı büstiyeri ve şortu ile poz veren Şeyma Subaşı, bu kareleri, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı. Üzerinde de bir tacı olan" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.