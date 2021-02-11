Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı'nin bikinili paylaşımları dikkat çekti
• 11 Şubat 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'nin bikinili paylaşımları dikkat çekti

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, üç milyon takipçili Instagram hesabından iddialı pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

• 11 Şubat 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

2

Uzun süredir Miami'de yaşayan ve tatilden tatile koşan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'da yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettiriyor.

3BİLGE VE GÜÇLÜ

"BİLGE VE GÜÇLÜ"

Geçtiğimiz ay deniz kabukları ile göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaşarak sınırları zorlayan Subaşı, bu sefer de kırmızı bikinisiyle iddialı pozlar verdi.

4

Fenomen, binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan paylaşımına, "En sağlıklı, en mutlu, yararlı, sevilen, sevgi dolu, yumuşak, bilge ve güçlü. En iyi halimi hissediyorum" notunu düştü.

5EN İYİ VÜCUT

"EN İYİ VÜCUT"

Şeyma Subaşı, aynı zamanda arkadaşı da olan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'in "Şimdiye kadarki en iyi vücut" şeklindeki yorumuna ise "No" yanıtını verdi.

6

Sosyal medya fenomeni, bir diğer paylaşımında ise teknede bikinili halde manzarayı izlediği pozuna "Şikayet edemem" mesajını yazdı.

7ANANAS GİBİYİM

"ANANAS GİBİYİM"

Siyah askılı büstiyeri ve şortu ile poz veren Şeyma Subaşı, bu kareleri, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı. Üzerinde de bir tacı olan" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

8SEVGİLİSİNİN ARABASIYLA POZLARI OLAY OLMUŞTU

SEVGİLİSİNİN ARABASIYLA POZLARI OLAY OLMUŞTU

30 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'un siyah renkli lüks otomobili ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı.

9

Sevgilisinin aracını sergileyen Şeyma Subaşı, yayınladığı gönderiye, "Gösteriş yapmıyorum, sadece kanatlarımı gösteriyorum" notunu düşmüştü.

10FAVORİ İNSANIM OLDUN

"FAVORİ İNSANIM OLDUN"

Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" sözleriyle kutlamıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika | Süper Lig'de küllerinden doğdular! 350 bin euroya gelen Boupendza...

Mutasyon geçirmiş Kovid-19 virüsünden nasıl korunabiliriz?

Çayın, kahvenin yanında şeker yerine balı böyle tüketin! Faydası...

Son dakika | Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut kararı! Ligin kalanında...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet