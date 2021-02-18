• 18 Şubat 2021 - 14:04 • Son Güncelleme:
Şilan Makal üç aylık hamile
Geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle aile arasında sade bir düğünle evlenen oyuncu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, bebek bekliyor.
• 18 Şubat 2021 - 14:04 • Son Güncelleme:
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Şilan Makal, 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Dilan' karakteriyle adından söz ettirmişti. 28 yaşındaki oyuncu, uzun süre aşk yaşadığı kendisinden üç yaş büyük futbolcu ile Mayıs 20250'de hayatını birleştirmişti.
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Üç aylık hamile olan Şilan Makal, müjdeli haberi alır almaz mutluluğunu Galatasaray forması giyen eşi Şener Özbayraklı'yla paylaştı.
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