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• 22 Şubat 2021 - 19:44 • Son Güncelleme:

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı yeniden evlendi: Olay yorum

2018'de dünyaevine giren fakat sürpriz bir şekilde boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl bugün bir kez daha nikah masasına oturdu. İkinci kez mutluluğa 'evet'diyen çift fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Deniz Seki'nin yorumu ise olay oldu.

• 22 Şubat 2021 - 19:44 • Son Güncelleme:
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Aralık 2018 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaevine giren ancak daha sonra ayrılık kararı alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evlendi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren çiften düğün fotoğrafları geldi.

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İki isim Instagram hesabından yaptıkları paylaşımda binlerce beğeni aldı. Deniz Seki'nin yorumu ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Sinan Akçıl'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Deniz Seki şu ifadeleri kullandı:

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Artık bu son olsun lütfen. Bebek bekliyoruz bu güzel çiftten. Deniz Seki'nin bu yorumu takipçilerinin gözünden kaçmadı.

4BİRÇOK ÜNLÜ DE KATILDI

BİRÇOK ÜNLÜ DE KATILDI

Genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı. Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.

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Sabah'ta yer alan habere göre, çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı. Sinan Akçıl müstakbel eşini piyano çalarak karşıladı. Kıratlı'nın önünde diz çöken ünlü şarkıcı daha sonra gelinin elini öptü ve konukları selamladı.

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