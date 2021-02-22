• 22 Şubat 2021 - 19:44 • Son Güncelleme:
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı yeniden evlendi: Olay yorum
2018'de dünyaevine giren fakat sürpriz bir şekilde boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl bugün bir kez daha nikah masasına oturdu. İkinci kez mutluluğa 'evet'diyen çift fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Deniz Seki'nin yorumu ise olay oldu.
• 22 Şubat 2021 - 19:44 • Son Güncelleme:
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Aralık 2018 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaevine giren ancak daha sonra ayrılık kararı alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evlendi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren çiften düğün fotoğrafları geldi.
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İki isim Instagram hesabından yaptıkları paylaşımda binlerce beğeni aldı. Deniz Seki'nin yorumu ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Sinan Akçıl'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Deniz Seki şu ifadeleri kullandı:
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