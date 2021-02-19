Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, rotasını Bodrum'a çevirdi

"ANNELERE SAYGIM ARTTI" 46 yaşındaki oyuncu, 2016’da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları söylemişti: “Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin’den sonra Sinem’e ve tüm annelere saygım beş kat arttı.”