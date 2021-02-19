• 19 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, rotasını Bodrum'a çevirdi
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, yaz aylarını geçirdikleri Selimiye’deki evlerinin kira kontratını yenilemedi. Ünlü çift, bebekleri doğduktan sonra ulaşımı daha kolay olsun diye Bodrum'dan yazlık bakmaya başladı.
• 19 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
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2016’da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin’le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için şimdiden hazırlıklara başladı.
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2016 YILINDA EVLENDİLER
Ünlü çift 14 Mayıs 2016'da Cunda'da dünyaevine girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Berguzar Korel ve Barış Falay davetliler arasındaydı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’ı kucaklarına almıştı.
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