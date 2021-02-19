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• 19 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, rotasını Bodrum'a çevirdi

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, yaz aylarını geçirdikleri Selimiye’deki evlerinin kira kontratını yenilemedi. Ünlü çift, bebekleri doğduktan sonra ulaşımı daha kolay olsun diye Bodrum'dan yazlık bakmaya başladı.

• 19 Şubat 2021 - 08:55 • Son Güncelleme:
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2016’da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin’le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için şimdiden hazırlıklara başladı.

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Hürriyet'in haberine göre; her yazı Selimiye’de tuttukları evde geçiren çift, bu kez kontratı yenilemedi. İddiaya göre çift, gelecek yazı Bodrum’da geçirmeye karar vermiş.

3KİRALIK EV ARIYOR

KİRALIK EV ARIYOR

Marmaris’in Selimiye bölgesi, zor ulaşımı nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimler tarafından tercih ediliyor. Ancak ulaşım zorluğu genç anne Sinem Kobal’ı endişelendirdiğinden, çift Selimiye yerine daha merkezi sayılan Bodrum’a geçmeyi tercih etmiş.

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Bodrum, küçük bebekli aileler için daha uygun bir yer olduğu için İmirzalıoğlu da şimdilerde ailesinin rahat edebileceği güzel bir kiralık ev arayışında.

52016 YILINDA EVLENDİLER

2016 YILINDA EVLENDİLER

Ünlü çift 14 Mayıs 2016'da Cunda'da dünyaevine girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Berguzar Korel ve Barış Falay davetliler arasındaydı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’ı kucaklarına almıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu “Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin’i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi” açıklamasını yapmıştı.

7ANNELERE SAYGIM ARTTI

"ANNELERE SAYGIM ARTTI"

46 yaşındaki oyuncu, 2016’da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları söylemişti: “Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin’den sonra Sinem’e ve tüm annelere saygım beş kat arttı.”

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