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• 15 Şubat 2021 - 08:21 • Son Güncelleme:

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!

'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.

• 15 Şubat 2021 - 08:21 • Son Güncelleme:
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2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlenen sunucuNursel Ergin, eşiyle birlikte Moskova tatiline gitmişti. Ergin, son paylaşımıyla gündem oldu.

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Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Nursel Ergin, Moskova'da eksi 18 derece soğukta, siyah mayosunu giyerek karlara atladı.

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Karda yuvarlanan ünlü sunucu, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Mayoyla karlara atlayan Nursel Ergin, kendisine 'Neden?' diye soran şarkıcı Işın Karaca'ya yanıt verdi.

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Ergin, "Rusya'da bu bir ritüel önce banya dedikleri bizim saunamız da terliyorlar, sonra kar banyosu yapıyorlar. Bütün hücreler hareketlenip kan dolaşımı artıyor. Sağlıklarını buna borçlu olduklarını söylüyorlar. Bende yaşadığım bu farklı deneyimi sosyal platformumda yayınladım… Herkese sevgiler" dedi.

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