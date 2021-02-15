• 15 Şubat 2021 - 08:21 • Son Güncelleme:
Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!
'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
• 15 Şubat 2021 - 08:21 • Son Güncelleme:
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2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlenen sunucuNursel Ergin, eşiyle birlikte Moskova tatiline gitmişti. Ergin, son paylaşımıyla gündem oldu.
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Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Nursel Ergin, Moskova'da eksi 18 derece soğukta, siyah mayosunu giyerek karlara atladı.
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Karda yuvarlanan ünlü sunucu, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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