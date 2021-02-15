Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!

Ergin, "Rusya'da bu bir ritüel önce banya dedikleri bizim saunamız da terliyorlar, sonra kar banyosu yapıyorlar. Bütün hücreler hareketlenip kan dolaşımı artıyor. Sağlıklarını buna borçlu olduklarını söylüyorlar. Bende yaşadığım bu farklı deneyimi sosyal platformumda yayınladım… Herkese sevgiler" dedi.