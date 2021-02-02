Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Batuhan kimdir, nereli? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, boyu - kilosu kaç?
• 02 Şubat 2021 - 20:53 • Son Güncelleme:

Survivor Batuhan kimdir, nereli? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, boyu - kilosu kaç?

Survivor 2021 yarışmasında dikkat çeken Batuhan Karacakaya ünlüler takımında yarışıyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile tanınıyor ve Survivor ünlüler takımında da başarılı şekilde yarışıyor. Peki, Batuhan Karacakaya aslen nereli?

• 02 Şubat 2021 - 20:53 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Batuhan Karacakaya Survivor 2021'in öne çıkan isimlerinden. Oyuncu olarak birçok dizi ve filmde rol alan Survivor Batuhan, TV8'i sevilen yarışmasında mücadele veriyor. İzleyiciler, Batuhan Karacakaya hayatını merak ediyor. Survivor Batuhan Karacakaya kim, nereli?

2BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya,1997 yılında dünyaya geldi. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir ve kilosu ise 75’tir. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

3DİZİLERİ

DİZİLERİ

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

4FİLMLERİ

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Galatasaray - Başakşehir maçından kareler

Son dakika haberleri - Fenerbahçe'de Altay Bayındır patlaması! Maç sonunda olay yaratan sözler...

Optimist Yaklaşım: Louis Vuitton Pre-Fall 2021 Koleksiyonu

Hatayspor - Fenerbahçe maçından kareler

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet