• 02 Şubat 2021 - 20:53 • Son Güncelleme:
Survivor Batuhan kimdir, nereli? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, boyu - kilosu kaç?
Survivor 2021 yarışmasında dikkat çeken Batuhan Karacakaya ünlüler takımında yarışıyor. Aşk-ı Memnu dizisi ile tanınıyor ve Survivor ünlüler takımında da başarılı şekilde yarışıyor. Peki, Batuhan Karacakaya aslen nereli?
• 02 Şubat 2021 - 20:53 • Son Güncelleme:
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Batuhan Karacakaya Survivor 2021'in öne çıkan isimlerinden. Oyuncu olarak birçok dizi ve filmde rol alan Survivor Batuhan, TV8'i sevilen yarışmasında mücadele veriyor. İzleyiciler, Batuhan Karacakaya hayatını merak ediyor. Survivor Batuhan Karacakaya kim, nereli?
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BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya,1997 yılında dünyaya geldi. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir ve kilosu ise 75’tir. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.
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