Survivor İlayda'dan flaş itiraf! Annesine söylediği yalanı anlattı

'BURAYA GELMESEM SÖYLEMEZDİM' Annesine açıköğretime yazıldığını söyleyen İlayda, harç parası aldığını ve annesine dört yıl boyunca derslerinin çok iyi gittiğini söylediğini açıkladı. Hatta İlayda, sürekli kitap parası gibi bahanelerle annesinden para istediğini de anlattı. Bu durumu Survivor'a gelmese itiraf etmeyeceğini duyuran İlayda, "Aslında bunu söylemezdim ama buraya gelmişken açıklayayım dedim" dedi.