• 07 Şubat 2021 - 14:28 • Son Güncelleme:
Survivor İlayda'dan flaş itiraf! Annesine söylediği yalanı anlattı
Survivor'da düşük performansına rağmen, eğlenceli tavırlarıyla çok sevilen İlayda Şeker, gönüllüler takımına başladığı yarışmaya ünlüler takımında devam ediyor. Röportajlarıyla sık sık gündeme gelen Şeker, son olarak annesine söylediği bir yalanı itiraf etti.
• 07 Şubat 2021 - 14:28 • Son Güncelleme:
1
Ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, Survivor 2021'in en dikkat çeken isimleri arasına adını yazdırdı. Performansıyla iyi bir grafik çizmese de sözleri ve anlattıklarıyla adından söz ettiren İlayda'dan bir itiraf daha geldi.
3
4
'BURAYA GELMESEM SÖYLEMEZDİM'
Annesine açıköğretime yazıldığını söyleyen İlayda, harç parası aldığını ve annesine dört yıl boyunca derslerinin çok iyi gittiğini söylediğini açıkladı. Hatta İlayda, sürekli kitap parası gibi bahanelerle annesinden para istediğini de anlattı. Bu durumu Survivor'a gelmese itiraf etmeyeceğini duyuran İlayda, "Aslında bunu söylemezdim ama buraya gelmişken açıklayayım dedim" dedi.
5
7