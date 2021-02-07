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• 07 Şubat 2021 - 14:28 • Son Güncelleme:

Survivor İlayda'dan flaş itiraf! Annesine söylediği yalanı anlattı

Survivor'da düşük performansına rağmen, eğlenceli tavırlarıyla çok sevilen İlayda Şeker, gönüllüler takımına başladığı yarışmaya ünlüler takımında devam ediyor. Röportajlarıyla sık sık gündeme gelen Şeker, son olarak annesine söylediği bir yalanı itiraf etti.

• 07 Şubat 2021 - 14:28 • Son Güncelleme:
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Ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, Survivor 2021'in en dikkat çeken isimleri arasına adını yazdırdı. Performansıyla iyi bir grafik çizmese de sözleri ve anlattıklarıyla adından söz ettiren İlayda'dan bir itiraf daha geldi.

2ANNESİNE SÖYLEDİĞİ YALANI ANLATTI

ANNESİNE SÖYLEDİĞİ YALANI ANLATTI

Bireysel röportajında iki yıllık üniversite mezunu olduğunu anlatan İlayda, küçük yaşlarından bu yana okulu sevmediğini hatta kendisini sadece teneffüslerde iyi hissettiğini söyledi.

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Ancak annesinin üniversitesini ön lisanstan, lisans düzeyine taşımasını çok istediğini hatta bu konuda baskı yaptığını anlatan İlayda, bunu yapmak istemediğine karar verdiğini açıkladı.

4BURAYA GELMESEM SÖYLEMEZDİM

'BURAYA GELMESEM SÖYLEMEZDİM'

Annesine açıköğretime yazıldığını söyleyen İlayda, harç parası aldığını ve annesine dört yıl boyunca derslerinin çok iyi gittiğini söylediğini açıkladı. Hatta İlayda, sürekli kitap parası gibi bahanelerle annesinden para istediğini de anlattı. Bu durumu Survivor'a gelmese itiraf etmeyeceğini duyuran İlayda, "Aslında bunu söylemezdim ama buraya gelmişken açıklayayım dedim" dedi.

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Annesinin kendisine kızdığını bildiğini sözlerine ekleyen İlayda, "Burdan çıktıktan sonra da yazılmayacağım. Çünkü insanın içinde heves olmalı. Anneciğim seni çok seviyorum ama istemediğim bir şeyi bana zorla yaptıramazsın" diye konuştu.

6DEDESİNE SESLENMİŞTİ

DEDESİNE SESLENMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda da verdiği röportajda dedesine seslenen İlayda, onu çok sevdiğini ve o gitmeden evlenmemesini söylemişti. Gizlice dedesinin parasını yediğini söyleyen Şeker, Mehmet Şeker'in emekli aylığını çektiği kartın kendisinde durduğunu anlatmıştı.

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Kendisini alışverişe kaptırdığını söyleyen İlayda, dedesinin emekli aylığından eline bir şey kalmadığını itiraf etmişti. Bu sözler günlerce konuşulmuştu.

8İLAYDA ŞEKER KİMDİR

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi.

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Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

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İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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