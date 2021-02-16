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• 16 Şubat 2021 - 23:41 • Son Güncelleme:

Survivor kim elendi, eleme adayları kimler? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021 yarışmasında iletişim ödülü oyunu yapılı. Ünlüler ve gönüllüler takımı her hafta heyecanla beklenen iletişim ödülü için mücadele verdi. Öncesinde kadınlar sembol oyununun birincisi belirlendi. Sevdikleri ile iletişime geçen yarışmacılar ardından ada konseyine giderek eleme heyecanı yaşadı. Peki, Survivor iletişim ödülü ne oldu, Survivor'da kim elendi? İşte, eleme adayları...

• 16 Şubat 2021 - 23:41 • Son Güncelleme:
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Survivor iletişim ödülü için yarış son buldu. Gönüllüler daha önce iletişim ödülü almadıkları için bu ödül için tüm enerjileri ile parkura çıktı. İzleyenler ise, 'Survivor 16 Şubat iletişim ödülünü hangi takım kazandı?' sorusuna yanıt arıyor. Yanı sıra ünlüler takımı eleme konseyinde eleme adayları kimler oldu, Survivor'a kim veda etti?

2SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de iki takım yarışmacıları iletişim ödülü için rekabet ediyor. Yarışmacılar için tüm oyunların ve ödüllerin en kritiği olan iletişim ödülü mücadelesi nefesleri kesti. Ünlülerde 9. sayı Doğan ile geldi. 16 Şubat iletişim oyununu ise Ayşe'ye karşı Merve alarak ünlüler takımının kazanmasına vesile oldu. 

316 ŞUBAT İLETİŞİM ÖDÜLÜ

16 ŞUBAT İLETİŞİM ÖDÜLÜ

Son olarak sembol oyununu gerçekleştiren takımlardan iki isim hem sembolü hem de ödülü kazanmıştı. Gönüllülerden Poyraz, ünlülerden de Gonca sembolü aldı. Poyraz beraberinde; Reşat, Hanzade ve Yunus Emre'yi mercimekli köfte ödülüne götürürken, Gonca ise Merve, Melis ve İlayda'yı seçti.

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Salı akşamki bölümde ise aileleri ve arkadaşlarından herhangi bir haber almak için ünlüler ve gönüllüler iletişim oyununa çıktı. Yarışmanın ödülü ise bir arkadaşla WhatsApp yazışması oldu.

5SURVİVORDA KİM ELENDİ

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Ünlüler takımı geçtiğimiz iki dokunulmazlık oyununu üst üste kaybederek iki eleme adayını da kendi takımlarından çıkardılar. Ünlüler takımında bir kişi Survivor 2021'den ayrılacak ancak şu an adadan gidecek yarışmacı netleşmedi.

6SURVİVOR ELEME ADAYLARI

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden ünlüler, ilk olarak yedeklerden yarışmaya katılan Doğan'ı ilk aday çıkarmıştı. Sonrasında ise Hayrettin ile Çağrı arasındaki yarı sonucunda ikinci eleme adayı da Çağrı olarak açıklanmıştı.
Ünlülerden SMS birincisi Batuhan Karacakaya, Hayrettin'i üçüncü isim olarak duyurdu.

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