Survivor kim elendi, eleme adayları kimler? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de iki takım yarışmacıları iletişim ödülü için rekabet ediyor. Yarışmacılar için tüm oyunların ve ödüllerin en kritiği olan iletişim ödülü mücadelesi nefesleri kesti. Ünlülerde 9. sayı Doğan ile geldi. 16 Şubat iletişim oyununu ise Ayşe'ye karşı Merve alarak ünlüler takımının kazanmasına vesile oldu.