• 16 Şubat 2021 - 23:41 • Son Güncelleme:
Survivor kim elendi, eleme adayları kimler? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2021 yarışmasında iletişim ödülü oyunu yapılı. Ünlüler ve gönüllüler takımı her hafta heyecanla beklenen iletişim ödülü için mücadele verdi. Öncesinde kadınlar sembol oyununun birincisi belirlendi. Sevdikleri ile iletişime geçen yarışmacılar ardından ada konseyine giderek eleme heyecanı yaşadı. Peki, Survivor iletişim ödülü ne oldu, Survivor'da kim elendi? İşte, eleme adayları...
• 16 Şubat 2021 - 23:41 • Son Güncelleme:
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Survivor iletişim ödülü için yarış son buldu. Gönüllüler daha önce iletişim ödülü almadıkları için bu ödül için tüm enerjileri ile parkura çıktı. İzleyenler ise, 'Survivor 16 Şubat iletişim ödülünü hangi takım kazandı?' sorusuna yanıt arıyor. Yanı sıra ünlüler takımı eleme konseyinde eleme adayları kimler oldu, Survivor'a kim veda etti?
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SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de iki takım yarışmacıları iletişim ödülü için rekabet ediyor. Yarışmacılar için tüm oyunların ve ödüllerin en kritiği olan iletişim ödülü mücadelesi nefesleri kesti. Ünlülerde 9. sayı Doğan ile geldi. 16 Şubat iletişim oyununu ise Ayşe'ye karşı Merve alarak ünlüler takımının kazanmasına vesile oldu.
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16 ŞUBAT İLETİŞİM ÖDÜLÜ
Son olarak sembol oyununu gerçekleştiren takımlardan iki isim hem sembolü hem de ödülü kazanmıştı. Gönüllülerden Poyraz, ünlülerden de Gonca sembolü aldı. Poyraz beraberinde; Reşat, Hanzade ve Yunus Emre'yi mercimekli köfte ödülüne götürürken, Gonca ise Merve, Melis ve İlayda'yı seçti.
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Salı akşamki bölümde ise aileleri ve arkadaşlarından herhangi bir haber almak için ünlüler ve gönüllüler iletişim oyununa çıktı. Yarışmanın ödülü ise bir arkadaşla WhatsApp yazışması oldu.
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