Survivor yeni bölüm bomba fragman! Gönüllüler gözyaşlarını tutamadı

Yani avantaj oyununu ikinci dokunulmazlıklar çok çok önemli. İkinci dokunulmazlıklarda önüne ek bir oyun koyduk. Farklı bir oyun oynayacaksınız. Yarın önce küçük bir oyunu oynayacaksınız daha sonra farklı bir dokunulmazlık sizi bekliyor." dedi.