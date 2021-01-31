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• 31 Ocak 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:

Survivor yeni bölüm bomba fragman! Gönüllüler gözyaşlarını tutamadı

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yayınlanan son bölümünde market ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Market oyununda sezonun başından beri ilk kez Gönüllüler takımı başarı sağladı. Öte yandan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir eleme adayı çıkardı.

• 31 Ocak 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:
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Survivor'ın yayınlanan son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler ilk olarak market oyununda karşı karşıya geldi. Kuru fasulye ve salça için yarışan oyuncularda kazanan belli oldu. 7-5'lik skor ile market oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Takım oyunundan sonra dokunulmazlık oyununda iki takım karşı karşıya geldi.

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Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan Ünlüler oldu. Ünlüler 10'a 6 dokunulmazlık oyununu kazandı. Gönüllüler ise oyunu kaybettiği için bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Öte yandan aday belli olmadan önce Acun Ilıcalı ikinci dokunulmazlık için gelen yeni kuralı açıkladı.

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Ilıcalı yaptığı açıklamada, "İkinci dokunulmazlıklarda arkadaşlar bundan sonra avantaj sahibi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz ve avantaj oyununu dokunulmazlıklardan önce farklı bir oyun şeklinde oynayacaksınız ve onu kazanan takımlar seçme avantajına sahip olacak.

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Yani avantaj oyununu ikinci dokunulmazlıklar çok çok önemli. İkinci dokunulmazlıklarda önüne ek bir oyun koyduk. Farklı bir oyun oynayacaksınız. Yarın önce küçük bir oyunu oynayacaksınız daha sonra farklı bir dokunulmazlık sizi bekliyor." dedi.

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Gönüllülerin çıkardığı eleme adayı Duygu oldu. Duygu yaptığı açıklamada, "Bekliyordum zaten, çok şaşıracağım bir şey değildi. Diyecek bir şeyim yok. Herkesin kararına saygı duyuyorum ama pes etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Öte yandan Gönüllüler takımında yeni bölümde büyük bir şok yaşanıyor. Metin Kuş Gönüllüler takımının yanına gelerek bir bilgi verdi ve takımdakiler gözyaşlarını tutamadı. Akıllara Gönüllüler takımında yarışan Emin'in sakatlanması ve yarışmaya veda etme ihtimali geldi.

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