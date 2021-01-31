• 31 Ocak 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:
Survivor yeni bölüm bomba fragman! Gönüllüler gözyaşlarını tutamadı
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yayınlanan son bölümünde market ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Market oyununda sezonun başından beri ilk kez Gönüllüler takımı başarı sağladı. Öte yandan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir eleme adayı çıkardı.
• 31 Ocak 2021 - 00:51 • Son Güncelleme:
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Survivor'ın yayınlanan son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler ilk olarak market oyununda karşı karşıya geldi. Kuru fasulye ve salça için yarışan oyuncularda kazanan belli oldu. 7-5'lik skor ile market oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Takım oyunundan sonra dokunulmazlık oyununda iki takım karşı karşıya geldi.
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