Survivor'da Batuhan'ı kahreden rüya ne? Gözyaşları içinde anlattı

"Ben buradayım diyemiyorum. O mutluluklarını paylaşmayı o kadar çok isterdim ki. Rüyamdan ağlayarak uyandım. Burası o kadar garip ki, hiç bir etkileşimin yok. Bir video, bir fotoğraf. Onlardan alacağım bir cümle beni o kadar mutlu eder ki. "