Survivor'da bomba eleme! Arkadaşları şoke oldu

Hayrettin şu açıklamayı yaptı: Acun ağabey nereden başlayacağımı bilmiyorum. İyi ki katılmışım. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İnsanlara Hayrettin'i gösterdiğime inanıyorum. Biz her ne kadar Survivor'da aç da susuz da kalsak ekiple de güzel bir bağ oluyor. Başta Barış'a sonra sevdiğim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum gerçekten. Parkurlarda çok kendimi gösteremedim. Çok güzel bir tecrübeydi.