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• 17 Şubat 2021 - 00:18 • Son Güncelleme:

Survivor'da bomba eleme! Arkadaşları şoke oldu

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışması hız kesmeden devam ediyor. Ada konseyi öncesi yarışmacılar iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler takımı uzun aradan sonra iletişim oyununu kazandı. Adaya veda eden isim ise belli oldu.

• 17 Şubat 2021 - 00:18 • Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam Gönüllüler ada konseyine rahat bir biçimde geldi. Ünlülerin dokunulmazlık oyununu kaybetmesi nedeniyle eleme adayları aynı takımdan çıktı. Survivor 2021'de Ünlüler takımında cumartesi akşamı yapılan oylamada rakiplerinden daha fazla oyu alan isim Batuhan oldu.

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Batuhan ismi açıklandıktan sonra, "Öncelikle bana bu mutluluğu yaşatan herkesten binlerce kere Allah razı olsun. Ben çok uzun zamandan beri Survivor'ın iyi bir takipçisiyim. Burada insanlar birini gerçekten tuttuğu zaman takım tutarmış gibi bağlanıyorlar. Bana destek olan hiç kimseyi yarı yolda bırakmayacağım inşallah" dedi.

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'Zor bir karar' vereceğini ifade eden Batuhan bir isim söylemek durumunda kaldı. Batuhan, "Kendisini gerçekten çok seviyorum ama ne yazık ki Hayrettin ağabey" diyorum dedi. Hayrettin böylelikle üçüncü aday oldu. Hayrettin üçüncü aday olduktan sonra şu açıklamayı yaptı: Batuhan'ın kararına saygı duyuyorum. Potadayız.

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Acun Ilıcalı adayı veda eden ismi açıkladı. Adaya ve hayallerine veda eden isim Hayrettin oldu. Arkadaşları Hayrettin'in elenmesinden dolayı büyük şok yaşadı.

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Hayrettin şu açıklamayı yaptı: Acun ağabey nereden başlayacağımı bilmiyorum. İyi ki katılmışım. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İnsanlara Hayrettin'i gösterdiğime inanıyorum. Biz her ne kadar Survivor'da aç da susuz da kalsak ekiple de güzel bir bağ oluyor. Başta Barış'a sonra sevdiğim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum gerçekten. Parkurlarda çok kendimi gösteremedim. Çok güzel bir tecrübeydi.

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Acun Ilıcalı, "Gerçekten pozitifliğinle bizden davet aldın. Survivor'da görmek istediğimiz isimlerden biriydin bu sene. Arkadaşlarına hep moral, destek verdin. Bence de örnek oldun. Ben seni zaten severim biliyorsun." ifadelerini kullandı. Öykü ise yaptığı açıklamada, "Senin için 11 kişi ağlıyor" dedi.

7HAYRETTİN KİMDİR

HAYRETTİN KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan 1 Ocak 1984 yılında İstanbul'da doğan Hayrettin Onur Karaoğuz eğitim hayatına 1997 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.

8KIZSIZ ADAMLA ÇOK SEVİLDİ

KIZSIZ ADAMLA ÇOK SEVİLDİ

Üniversitedeyken arkadaş grubuyla eğlenceli videolar çekerek bunları sosyal medyada yayınlamaya başlayana Hayrettin yavaş yavaş ün kazanmaya başladı. Okul hayatının son 2 yılı Beyoğlu’nda stand-up gösterileri yapan komedyen, üniversitenin son senesinde dönemin favori filmi Issız Adam’a (Çağan Irmak) karşı çektikleri "Kızsız Adam" videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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