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• 19 Şubat 2021 - 00:43 • Son Güncelleme:

Survivor'da büyük şok! Birbirlerine girdiler

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler hız kesmeden devam ediyor. Ödül ve Anlat Bakalım oyunlarının ekrana geldiği Survivor'da Gönüllüler takımında gerginlik yaşandı. Önce Reşat ve Steven daha sonra Reşat, Ayşe ve Poyraz arasında yaşanan olay takımda gerginliğe neden oldu.

• 19 Şubat 2021 - 00:43 • Son Güncelleme:
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Eleme gecesinin ardından ilk ödül oyununa çıkan ünlüler ve gönüllüler takımları, çamurlu parkurda büyük zorluk yaşadı. Başa baş yarışın kazananı belli oldu. Survivor günün ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Daha sonra iki takım Anlat Bakalım'da yarıştılar. Oyunda Steven - Reşat, Ayşe - Reşat - Poyraz arasında gerginlik yaşandı.

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Steven ve Öykü'nün Anlat Bakalım'da iyi performans sergileyememesi Reşat'ı kızdırdı. Yunus Emre'nin sakatlığı nedeniyle yeniden kaptan olan Reşat, Poyraz'a 'Çağır onları, otursunlar' dedi. Reşat daha sonra 'Steven hiç umurunda değil' diyerek tepkisini göstermeye devam etti.

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Daha sonra oturdukları yere gelen Steven, 'Reşat ama yaptıkların ayıp yakıştıramadım sana' dedi. Reşat 'Konsantre olacaksınız' diyerek sözlerini sürdürdü.

4AYŞE VE REŞAT GERİLDİ

AYŞE VE REŞAT GERİLDİ

Ortalık tam sakinleşti derken ilerleyen dakikalarda Reşat ve Ayşe arasında gerilim yaşandı. Ayşe'nin oynamak istememesi nedeniyle çıkan gerilimde tansiyon yükseldi.

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Ayşe eşleşmeler sırasında 'Ben dışarıda kalayım' dedi. Daha sonra Poyraz konuşmayı duyarak Ayşe'nin mod düşürdüğünü belirtti ve takım olarak oynadıklarını dile getirdi. Ayşe'nin 'Bu beni ilgilendiren bir şey. Lütfen artık buna bari karışmayın' demesiyle gerginlik had safhaya çıktı.

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'İsyan edeceğim en sonunda' diyen Reşat, "Sen bana cahil dedin. Yaşına başına bak ayıp. Otuz yaşında adamım" diyerek tepki gösterdi. Ayşe'nin cahil ifadesine sinirlendiğini daha önceki günlerde de ifade eden Reşat "Benim için bitmiştir. Lafın nereye gittiğini bileceksiniz. Hala cahilsin dedi bana" ifadelerini kullanıdı.

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Ayşe, "Ben sizi hiçbir zaman oyunda sattım mı? Kimse muhatap olmasın" diyerek kendini savundu. Gerginlik sonrası takım arkadaşları Reşat ve Ayşe'yi sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan Anlat Bakalım oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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