• 19 Şubat 2021 - 00:43 • Son Güncelleme:
Survivor'da büyük şok! Birbirlerine girdiler
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler hız kesmeden devam ediyor. Ödül ve Anlat Bakalım oyunlarının ekrana geldiği Survivor'da Gönüllüler takımında gerginlik yaşandı. Önce Reşat ve Steven daha sonra Reşat, Ayşe ve Poyraz arasında yaşanan olay takımda gerginliğe neden oldu.
• 19 Şubat 2021 - 00:43 • Son Güncelleme:
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Eleme gecesinin ardından ilk ödül oyununa çıkan ünlüler ve gönüllüler takımları, çamurlu parkurda büyük zorluk yaşadı. Başa baş yarışın kazananı belli oldu. Survivor günün ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Daha sonra iki takım Anlat Bakalım'da yarıştılar. Oyunda Steven - Reşat, Ayşe - Reşat - Poyraz arasında gerginlik yaşandı.
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