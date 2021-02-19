Survivor'da büyük şok! Birbirlerine girdiler

'İsyan edeceğim en sonunda' diyen Reşat, "Sen bana cahil dedin. Yaşına başına bak ayıp. Otuz yaşında adamım" diyerek tepki gösterdi. Ayşe'nin cahil ifadesine sinirlendiğini daha önceki günlerde de ifade eden Reşat "Benim için bitmiştir. Lafın nereye gittiğini bileceksiniz. Hala cahilsin dedi bana" ifadelerini kullanıdı.