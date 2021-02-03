• 03 Şubat 2021 - 00:50 • Son Güncelleme:
Survivor'da dikkat çeken an! Konseyde bomba hareket
Survivor 2021'in yayınlanan son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Elenen kişinin belli olduğu konseyde hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımında gergin anlar yaşandı. Öte yandan elenen kişinin belli olduğu konseyde Poyraz'ın tepkisi herkesi şaşırttı.
• 03 Şubat 2021 - 00:50 • Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam hem eleme hem de oyun heyecanı vardı. Önce iletişim oyununu oynayan iki takım daha sonra konseye geldi. Gönüllüler konseyde iki aday çıkarmak zorunda kaldı. Eleme adayı olan Poyraz en çok sms alan kişi oldu. Poyraz'ın adaylığı bu sayede düşmüş oldu. Gönüllüler takımında Poyraz'dan sonra en çok oyu alan ikinci isim Dora oldu.
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Poyraz, 'Ben kesinlikle gitmeyeceğini düşündüğüm için takımımızın en iyi oyuncularından biri olan Ayşe'yi söylemek istiyorum" dedi. Böylece ikinci eleme adayı Ayşe oldu. Ayşe, "Beklemediğim bir şey değildi açıkçası. Başından beri konuşulmuş şeyler döndüğü için ben de bunlardan biriyim büyük ihtimalle. Hepimiz için hayırlısı olsun. Bugün gerçekten buranın hakkını veremeyen biri gider" açıklamasında bulundu.
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Bunun olacağını biliyordum. Şu an kaybetmiş gibi görünüyor olabilirim ama çok güzel duyguların farkına vardım. Aile ne demek onun farkına vardım. Samimiyet bu hayatta benim için çok önemli şey oldu. Sivri dilli ve sert biriyim. Bu benim hayattaki en büyük problemim. Ben böyle biriyim. Bazen olmuyor iletişim tutmuyor. Benim yolum buraya kadarmış
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GÖNÜLLÜLER: CİNNET GETİRTMEYİN
Gönüllüler takımında konseyde yazılan isim sonrası tartışma yaşandı. Aleyna isminin kimler tarafından yazıldığı merak ediyordu. Hanzade gece herkes uyuduktan sonra Duygu ve Aleyna'nın konuşmasına şahit olduğunu söyledi. Adada herkes bir aradayken açıklama yapan Hanzade ve Duygu arasında gerginlik yaşandı.
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ÜNLÜLER TAKIMI KARIŞTI
Ünlüler takımında yayınlanan son bölümde pilav nedeniyle Öykü ve Batuhan arasında tartışma yaşandı. Öykü, "Hepimiz çok tatlıyız derken bir anda bir şey alevlendi. Melis, ben, Merve, İlayda konuşurken Batuhan oradan, İsmail ben de konuya dahil olacağım derken alev koptu." dedi.
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