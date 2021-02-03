Survivor'da dikkat çeken an! Konseyde bomba hareket

Bunun olacağını biliyordum. Şu an kaybetmiş gibi görünüyor olabilirim ama çok güzel duyguların farkına vardım. Aile ne demek onun farkına vardım. Samimiyet bu hayatta benim için çok önemli şey oldu. Sivri dilli ve sert biriyim. Bu benim hayattaki en büyük problemim. Ben böyle biriyim. Bazen olmuyor iletişim tutmuyor. Benim yolum buraya kadarmış