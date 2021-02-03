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• 03 Şubat 2021 - 00:50 • Son Güncelleme:

Survivor'da dikkat çeken an! Konseyde bomba hareket

Survivor 2021'in yayınlanan son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Elenen kişinin belli olduğu konseyde hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımında gergin anlar yaşandı. Öte yandan elenen kişinin belli olduğu konseyde Poyraz'ın tepkisi herkesi şaşırttı.

• 03 Şubat 2021 - 00:50 • Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam hem eleme hem de oyun heyecanı vardı. Önce iletişim oyununu oynayan iki takım daha sonra konseye geldi. Gönüllüler konseyde iki aday çıkarmak zorunda kaldı. Eleme adayı olan Poyraz en çok sms alan kişi oldu. Poyraz'ın adaylığı bu sayede düşmüş oldu. Gönüllüler takımında Poyraz'dan sonra en çok oyu alan ikinci isim Dora oldu.

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Poyraz, 'Ben kesinlikle gitmeyeceğini düşündüğüm için takımımızın en iyi oyuncularından biri olan Ayşe'yi söylemek istiyorum" dedi. Böylece ikinci eleme adayı Ayşe oldu. Ayşe, "Beklemediğim bir şey değildi açıkçası. Başından beri konuşulmuş şeyler döndüğü için ben de bunlardan biriyim büyük ihtimalle. Hepimiz için hayırlısı olsun. Bugün gerçekten buranın hakkını veremeyen biri gider" açıklamasında bulundu.

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Dora ise "Buraya geldiğimden beri her zaman söylediğim tek kelime var o da takım. Benim de her zaman takım dediğim için bunu desteklemem gerektiğini düşünüyorum. Takımdan gideceğini de düşünmüyorum o yüzden kaptanımız Reşat diyorum." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı adaya veda eden ismi açıkladı. Duygu, Ayşe ve Reşat arasında geçen eleme sürecinde adaya veda eden isim Duygu oldu. Duygu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Bunun olacağını biliyordum. Şu an kaybetmiş gibi görünüyor olabilirim ama çok güzel duyguların farkına vardım. Aile ne demek onun farkına vardım. Samimiyet bu hayatta benim için çok önemli şey oldu. Sivri dilli ve sert biriyim. Bu benim hayattaki en büyük problemim. Ben böyle biriyim. Bazen olmuyor iletişim tutmuyor. Benim yolum buraya kadarmış

6DİKKAT ÇEKEN AN

DİKKAT ÇEKEN AN

Öte yandan Duygu ve Poyraz arasında adanın ilk gününden beri gerginlik yaşanıyordu. Duygu vedalaşmak için herkese sarılmaya başladı fakat o anda Poyraz ayağa kalktı ve Duygu'ya sarılmadı. O anlar ekranlara böyle yansıdı.

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8EMİN SAKATLIĞI NEDENİYLE AYRILDI

EMİN SAKATLIĞI NEDENİYLE AYRILDI

Gönüllüler takımında konsey ve oyun öncesi hüzün vardı. Yarışmanın sevilen ismi Emin sakatlığı nedeniyle adaya veda etti. 'Hissettiğim çok şey var' diyerek söz başlayan Emin, "Biz burada bir takım değil aile olduk.

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Şampiyonluğa gideceğimden emindim. Buraya gelmek hayalimdi.3 senedir burada olmayı çok istiyordum. " açıklamasında bulundu. Emin arkadaşlarına ve adaya vedasında gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları sağlıktan önemli hiçbir şey yok diyerek Emin'i teselli etti.

10GÖNÜLLÜLER: CİNNET GETİRTMEYİN

GÖNÜLLÜLER: CİNNET GETİRTMEYİN

Gönüllüler takımında konseyde yazılan isim sonrası tartışma yaşandı. Aleyna isminin kimler tarafından yazıldığı merak ediyordu. Hanzade gece herkes uyuduktan sonra Duygu ve Aleyna'nın konuşmasına şahit olduğunu söyledi. Adada herkes bir aradayken açıklama yapan Hanzade ve Duygu arasında gerginlik yaşandı.

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Duygu'nun yalan söylediğini ifade eden Hanzade ve Duygu arasında yaşanan gerginlik sonrası takımın kaptanı Reşat da gerginliğe dahil oldu. Reşat'ın, "Bak Duygu ilk geldiğin zaman söylediklerin şu kulağımda. Aleyna'dan uzak durun, Aleyna'yı ben işte böyle böyle demedin mi sen?" dedi.

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Duygu ise hem Hanzade hem de Reşat ile yaşadığı gerginlik sonrası sinirlerine hakim olamadı ve şu ifadeleri kullandı:

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Ben hiçbir zaman kimseye yanaşmadım. Ben size sordum, böyle bir şey var mı evet dediniz. Cinnet getirmeyin bana burada. Çok iğneleyici konuşuyor yeter dinle. Adaya ilk geldiğim gece Hanzade ile yan yanayız Duygu iyi ki geldin. Buradan hemen gitmek istiyorum deyip gözleri doldu.

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Konunun diğer tarafı olan Aleyna ise "Adayı karıştıran isim kim bugün herkes bu gerçeği gördü. Adayı karıştıran isim Sancakay'dır." açıklamasında bulundu.

15ÜNLÜLER TAKIMI KARIŞTI

ÜNLÜLER TAKIMI KARIŞTI

Ünlüler takımında yayınlanan son bölümde pilav nedeniyle Öykü ve Batuhan arasında tartışma yaşandı. Öykü, "Hepimiz çok tatlıyız derken bir anda bir şey alevlendi. Melis, ben, Merve, İlayda konuşurken Batuhan oradan, İsmail ben de konuya dahil olacağım derken alev koptu." dedi.

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İsmail'in 'konuyu aç ben de ona göre yorum yapacağım' demesinin ardından Öykü açıklama yaptı. Öykü, "normalde biz kuru yemiş yediğimiz gün o gün ben geldim. Pilav yaptım kuru yemiş yiyenler pilav yemedi. Ben belirledim bunu. Şimdi kavga mı çıksın istiyorsun." açıklamasında bulundu.

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Batuhan, "Pilav dağıtıldı bana dolu bir tabak geldi. 'Dur dur Batuhan dedi onu yeme. 'Tamam dedi onu Barış'a ver dedi. Tabaktan bir kaşığı aldı koydu. Bana bir tabak verdi 3 kaşık. Bana dün 3 kaşık pilav düştü. Sen dün bu Batuhan'ın tabağı demişsin. Sen İsmail'in tabağı diye ayırdın mı? Aç yattım. Eğer o sandık sendeyse adaletli dağıtacaksın." dedi.

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Özür dilediğini ifade eden Öykü ise, "Bak beni sinirlendirme, ben senden özür diledim. Bana hareket yapıyorsun şu an. Telafi edeceğim dedim." açıklamasında bulundu. Yaşanan gerginlik sonrası iki takım da iletişim oyununa çıktı.

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İletişim oyunu arkadaşlardan gelen mesajların okunması oldu. Ünlüler ödülü kazandı ve büyük sevinç yaşadı.

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