• 11 Şubat 2021 - 23:54 • Son Güncelleme:
Survivor'da duygusal anlar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Survivor son bölümde nefes kesen oyunların yanında duygulandıran anlarda yaşandı. Öykü Çelik hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ailesini çok özlediğini söyleyen Ünlüler takımı yarışmacısı Çelik "Lütfen sevdiklerinize sarılın' dedi.
• 11 Şubat 2021 - 23:54 • Son Güncelleme:
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Survivor'da Ünlüler takımında yarışan oyuncu Öykü Çelik, son bölümde hayat hikayesini anlattı. O anlarda duygulanan Çelik gözyaşlarını tutamadı.
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