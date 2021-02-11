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• 11 Şubat 2021 - 23:54 • Son Güncelleme:

Survivor'da duygusal anlar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Survivor son bölümde nefes kesen oyunların yanında duygulandıran anlarda yaşandı. Öykü Çelik hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ailesini çok özlediğini söyleyen Ünlüler takımı yarışmacısı Çelik "Lütfen sevdiklerinize sarılın' dedi.

• 11 Şubat 2021 - 23:54 • Son Güncelleme:
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Survivor'da Ünlüler takımında yarışan oyuncu Öykü Çelik, son bölümde hayat hikayesini anlattı. O anlarda duygulanan Çelik gözyaşlarını tutamadı.

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Çelik başından geçenleri şöyle anlattı: İstanbul'da doğdum büyüdüm ama Trabzon'a gittik, Bodrum'a taşındık. Annemle babam boşandı. Teyzem ve eniştem ikinci annem babam gibidir. Lisede onların yanındaydım. Bana hep İstanbul'dan gelen kız dediler. Okullarda sorun yaşıyordum.

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Trabzon'da çok devlet tiyatrosuna giderdik. Seni de alalım derlerdi ama ben hiç kendini öne atabilen biri değilim. Teyzem beni gizli gizli bir kursa yazdırdı.

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O yıl burslu bir şekilde okula girdim. Ama bir trafik kazası geçirdim. Benim uzunca bir zamanıma mal oldu. Devamsızlıktan ötürü bursum bitti.

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Boşanmış çiftlerde çok hasar oluyor. Herkes kendini onarmaya çalışıyor. Ben onları onaracak yaşta değildim. Şu an iyiyiz. Duygularım çok hassas onlara karşı. Ben biraz ketumum. Şu an İstanbul'da olsam onlara sarılırdım. Sevdiklerinize sarılın

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