Survivor'da İlayda'nın dedesi ortaya çıktı: Evlenmedim...

Bunun üzerine tartışmaya Dora da dahil oldu. Ayşe kendisini 'Birincisi biz seninle yakın arkadaştık. İster sen böyle hisset, ister artık hissetme. Ben bunu hissettiğim için söylüyorum. Oyundan çıkıp direk konseye geldik ve aklımda 2 isim vardı. Konseyde Aleyna'ya söylememin sebebi şuydu: 'Sen bilirsin' diye. Aleyna da şahit. Yanımızda Dora ile Poyraz ikisi de dedi ki Biz 'Aleyna Çalışkan'ı yazacağız.' Ben de performansını yüksek gördüğüm için ve kızın gitmesini istemediğim için öyle bir söylemde bulundum" sözleri ile savundu.