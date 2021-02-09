• 09 Şubat 2021 - 22:41 • Son Güncelleme:
Survivor'da İlayda'nın dedesi ortaya çıktı: Evlenmedim...
Survivor son bölümde korku dolu anlar yaşandı. Ünlüler takımında yarışan Sergen Bayar avlamak için suyun içinde gezdiği sırada acı içinde bağırmaya paylaştı. Yaşanan panik anlarında arkadaşları Sergen'in yanına koştu. Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan adaya veda edecek isim birazdan belli olacak. İşte Survivor son bölümünde yaşananlar...
• 09 Şubat 2021 - 22:41 • Son Güncelleme:
1
Ünlüler ve Gönüllüler ada konseyi öncesi iletişim oyunu için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise Ünlüler oldu. Ailelerinden gelen mesajları okuyan Ünlüler gözyaşlarını tutamadı.
3
5
7
8
GÖNÜLLÜLER TAKIMI KARIŞTI
Öte yandan Gönüllüler takımında ortalık yine karıştı. Hanzade 'Ben, Aleyna'yı şu an yazmam ve örgütlemem bile senin bana yaptığın hareketin aynısı değil. Bizim arkadaşlığımız bence beni yazacağını söyleyebilecek kadar samimiydi. Ki karşıma geçip 'Örgütlemek çok yanlış Hanzade' tarzı konuşmalar yapmıştın. Gözümün önünde kulağını kapatarak Aleyna'yı çağırıp yaptın Ayşe' dedi.
9