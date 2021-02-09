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• 09 Şubat 2021 - 22:41 • Son Güncelleme:

Survivor'da İlayda'nın dedesi ortaya çıktı: Evlenmedim...

Survivor son bölümde korku dolu anlar yaşandı. Ünlüler takımında yarışan Sergen Bayar avlamak için suyun içinde gezdiği sırada acı içinde bağırmaya paylaştı. Yaşanan panik anlarında arkadaşları Sergen'in yanına koştu. Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan adaya veda edecek isim birazdan belli olacak. İşte Survivor son bölümünde yaşananlar...

• 09 Şubat 2021 - 22:41 • Son Güncelleme:
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Ünlüler ve Gönüllüler ada konseyi öncesi iletişim oyunu için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise Ünlüler oldu. Ailelerinden gelen mesajları okuyan Ünlüler gözyaşlarını tutamadı.

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En merak edilen isimlerden biri ise İlayda'nın dedesiydi. Mesajında 'evlenmediğini' ifade eden Mehmet Şeker, İlayda'yı gözyaşlarına boğdu. İlayda'nın dedesi şu mesajı gönderdi:

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Sevgili torunum, canım kızım İlayda. Seni kadar çok sevdiğimi Survivor'a gidince daha iyi anladım. Çok iyi gidiyorsun. Merak etme, evlenmedim. Seni evlendirmeden evlenmek bana haram. Güzel kızım, Allah yolunu açık etsin inşallah. Kucak dolusu sevgiler

4SERGENE VATOZ SALDIRDI

SERGEN'E VATOZ SALDIRDI

Oyun öncesi Survivor son bölüme damga vuran olaylardan biri Ünlüler takımındaki Sergen'a vatoz saldırması oldu. Avlandığı esnada acı içine bağıran Sergen'in yanına hemen arkadaşları koştu.

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Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Sergen ' Bu işe yaramıyor' diye acı içinde kıvranmaya devam etti. Sağlık görevlisi ise 'Kumdan temizlemem lazım' diyerek Sergen'i teselli etti.

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Çağrı, "Nefesine odaklan sen. Sadece nefesine odaklan' sözleri ile Sergen'i sakinleştirmeye çalıştı. Sergen ise 'Acı ve hissizlik var şu an yani kırıkken olan hissiyat diyeyim size' sözleriyle durumunu anlattı.

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Sergen takım arkadaşlarının yardımı ile tekneye bindirilerek doktorun yanına gönderildi. Sergen'in sağlık durumu hakkında henüz başka açıklama yapılmadı.

8GÖNÜLLÜLER TAKIMI KARIŞTI

GÖNÜLLÜLER TAKIMI KARIŞTI

Öte yandan Gönüllüler takımında ortalık yine karıştı. Hanzade 'Ben, Aleyna'yı şu an yazmam ve örgütlemem bile senin bana yaptığın hareketin aynısı değil. Bizim arkadaşlığımız bence beni yazacağını söyleyebilecek kadar samimiydi. Ki karşıma geçip 'Örgütlemek çok yanlış Hanzade' tarzı konuşmalar yapmıştın. Gözümün önünde kulağını kapatarak Aleyna'yı çağırıp yaptın Ayşe' dedi.

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Bunun üzerine tartışmaya Dora da dahil oldu. Ayşe kendisini 'Birincisi biz seninle yakın arkadaştık. İster sen böyle hisset, ister artık hissetme. Ben bunu hissettiğim için söylüyorum. Oyundan çıkıp direk konseye geldik ve aklımda 2 isim vardı. Konseyde Aleyna'ya söylememin sebebi şuydu: 'Sen bilirsin' diye. Aleyna da şahit. Yanımızda Dora ile Poyraz ikisi de dedi ki Biz 'Aleyna Çalışkan'ı yazacağız.' Ben de performansını yüksek gördüğüm için ve kızın gitmesini istemediğim için öyle bir söylemde bulundum" sözleri ile savundu.

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İlerleyen dakikalarda Ayşe kullandığı 'cahil' kelimesini açıklarken, Reşat 'Bana cahil deme ya beni gösterme. Defalarca aynı şeyi yapıyorsun. Demeyin bana bir şey. Beni bırakın beni unutun' diye bağırdı

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