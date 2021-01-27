Tolgahan Sayışman kaza sonrası ilk kez konuştu: Ucuz atlattık!

"GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ" Ünlü oyuncu, “O anda neler hissettiniz?” sorusu üzerine, “Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim” ifadelerini kullandı.