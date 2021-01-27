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UMUT ÜNVER
• 27 Ocak 2021 - 07:42 • Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman kaza sonrası ilk kez konuştu: Ucuz atlattık!

Tolgahan Sayışman, önceki gün Ortaköy’de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, geçtiğimiz haftalarda İzmir’den İstanbul’a dönerken geçirdikleri trafik kazası hakkında konuştu.

UMUT ÜNVER
• 27 Ocak 2021 - 07:42 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda İzmir’den İstanbul’a bir arkadaşının aracıyla gelirken büyük bir kaza atlatan oyuncu Tolgahan Sayışman, yaşadıklarını anlattı.

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Muhabirlerin, “Arabanız takla atmış sanırım. Nasıl oldu, neler yaşadınız?” sorusuna Tolgahan Sayışman, “Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o arabaya çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık” cevabını verdi.

3GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ

"GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ"

Ünlü oyuncu, “O anda neler hissettiniz?” sorusu üzerine, “Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim” ifadelerini kullandı.

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“Kazadan sonra ilk olarak ne yaptınız? Kaza yapanlar genelde hemen ailesini arar. Sizin tavrınız ne oldu?” sorusunu ise Sayışman, “Kimseye panik yaşatmak istemedim. Böyle durumlarda çok soğukkanlı olurum. Arkadaşım biraz panikledi, onu sakinleştirdim. Sonra da evimize döndük“ şeklinde yanıtladı.

5KIZIMIZIN ADINI ALMEDA KOYDU

"KIZIMIZIN ADINI ALMEDA KOYDU"

Efehan adında bir erkek çocuğu olan ve eşi Almeda Abazi kızlarına hamile olan Tolgahan Sayışman, “Şimdi Alina'yla buluşmaya gidiyorum. Detaylı kontrol var, oraya gideceğiz” dedi.

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Kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına almaya hazırlanan 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu, “Mayıs sonu, haziran başı gibi bekliyoruz” dedi.

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Muhabirlerin, “Bu sefer kızınız olacak. Kız çocuklarının babalarıyla ilişkilerinin başka olduğu söylenir. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Tolgahan Sayışman, “Kızı olan bütün arkadaşlarım aynısını söylüyor, ben de çok merak ediyorum” cevabını verdi.

8EŞİMİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUM

"EŞİMİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Eşi Almeda Abazi’nin zor bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Sayışman, “Süreç Almeda için zor geçiyor. Efehan'a hamile olduğu dönemde çok geziyorduk. Şimdi ise evden çıkmakta zorluk çekiyoruz. Pandemi sürecini de göze alarak onu mutlu etmeye çalışıyorum. Tabii bu dönem çok yoğun geçiyor” dedi.

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Doğacak kızlarının adını eşi Almeda Abazi’nin koyduğunu söyleyen Tolgahan Sayışman, “İsim tercihini Almeda'ya bıraktım. Arnavutluk'ta da kullanılan, uluslararası bir isim olsun istedi” şeklinde konuştu.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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