UMUT ÜNVER
• 27 Ocak 2021 - 07:42 • Son Güncelleme:
Tolgahan Sayışman kaza sonrası ilk kez konuştu: Ucuz atlattık!
Tolgahan Sayışman, önceki gün Ortaköy’de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, geçtiğimiz haftalarda İzmir’den İstanbul’a dönerken geçirdikleri trafik kazası hakkında konuştu.
UMUT ÜNVER
• 27 Ocak 2021 - 07:42 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda İzmir’den İstanbul’a bir arkadaşının aracıyla gelirken büyük bir kaza atlatan oyuncu Tolgahan Sayışman, yaşadıklarını anlattı.
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Muhabirlerin, “Arabanız takla atmış sanırım. Nasıl oldu, neler yaşadınız?” sorusuna Tolgahan Sayışman, “Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o arabaya çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık” cevabını verdi.
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