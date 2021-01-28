• 28 Ocak 2021 - 16:54 • Son Güncelleme:
'Tuba Büyüküstün'ün reytingi ne kadar?'
Yeni dizisi için 3 milyon TL transfer ücreti aldığı konuşulan ve bölüm başına 200 bin TL kazanacağı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Tuba Büyüküstün, 'reyting katkısı' tartışma konusu oldu.
• 28 Ocak 2021 - 16:54 • Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Tuba Büyüküstün'ün Reytingi Ne kadar?" başlıklı yazısı şöyle:
Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek’in yeni partneri Tuba Büyüküstün oldu.
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38 yaşındaki oyuncu, "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.
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