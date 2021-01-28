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• 28 Ocak 2021 - 16:54 • Son Güncelleme:

'Tuba Büyüküstün'ün reytingi ne kadar?'

Yeni dizisi için 3 milyon TL transfer ücreti aldığı konuşulan ve bölüm başına 200 bin TL kazanacağı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Tuba Büyüküstün, 'reyting katkısı' tartışma konusu oldu.

• 28 Ocak 2021 - 16:54 • Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Tuba Büyüküstün'ün Reytingi Ne kadar?" başlıklı yazısı şöyle:
Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı ‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek’in yeni partneri Tuba Büyüküstün oldu.

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Star, dizinin Büyüküstün’lü yeni bölümünü pazartesi akşamı yayınladı. Aynı gün medyada 3 milyon TL transfer ücreti ve bölüm başına 200 bin TL karşılığında teklifi kabul ettiği haberleri çıkan oyuncunun diziye reyting katkısı ne oldu?

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18 Ocak’ta yayınlanan Neslihan Atagül’lü son bölüm, 4.83 reytingle Total’de 11’inci, AB kategorisinde ise 3.90 reytingle dokuzuncu sırada yer alıyordu.

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Engin Akyürek’in yeni partneri Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı son bölüm ise Total kategorisinde 5.15 reytingle 10’uncu, 4.06 reytingle de AB’de sekizinci oldu.

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Büyüküstün’ün diziye cüzi de olsa bir reyting katkısı söz konusu. Akyürek gibi Büyüküstün de dizinin dünyaya pazarlanmasında önemli bir Türk yıldız.

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O yüzden Star, ‘Sefirin Kızı’nı yayınlandığı pazartesi akşamları diziler arasında son sırada olmasına rağmen, globalde yapılacak satışlardan gelecek dövizin hatrına devam ettirir."

7YEPYENİ BİR YOLCULUK

"YEPYENİ BİR YOLCULUK"

Yeni dizisinde birçok ünlü oyuncu ile birlikte rol alan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin belli olmasının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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38 yaşındaki oyuncu, "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

9YILLAR SONRA YENİDEN PARTNER OLDULAR

YILLAR SONRA YENİDEN PARTNER OLDULAR

Bir dönem 'Kara Para Aşk' dizisinde Engin Akyürek ile başrolde yer alan Tuba Büyüküstün, yıllar sonra yeniden bir projede eski partneriyle bir araya geldi.

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Güzel oyuncunun bölüm başı, Engin Akyürek gibi 200 bin TL alacağı iddia edildi. Bunlara ek olarak Büyüküstün'ün, yurt dışı satışlarından da pay alacağı ileri sürüldü.

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