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• 16 Şubat 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:

Tuğba Özerk kar üstünde böyle poz verdi

Şarkıcı Tuğba Özerk, son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı havaya aldırış etmedi. Evde taytla gezen 40 yaşındaki popçu, kar üstünde poz verirken taytını çıkardı.

• 16 Şubat 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlülerden olan Tuğba Özerk, dün kar üstünde verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirmeyi başardı.

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İstanbul'da yaşanan soğuk havaya aldırış etmeden sadece bir sweet giyerek bahçesine çıkan şarkıcı, altına hiçbir şey giymeden kar üstünde poz verdi.

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Saatler sonra aynı kombini ile evinden de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Tuğba Özerk'in, bu kez altına tayt giymesi ise dikkatlerden kaçmadı.

4MUAZZEZ ERSOYU AĞIRLADI

MUAZZEZ ERSOY'U AĞIRLADI

Evinde Muazzez Ersoy ile bir araya gelen Tuğba Özerk, usta sanatçı ile çektirdiği fotoğrafı, "Gönlümün sultanı" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

5SEVGİLİM İÇİN HAZIRIM

"SEVGİLİM İÇİN HAZIRIM"

Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı iddialı fotoğraflarla magazin gündemine gelmişti.

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Dekolteli pozlarını "Sevgilim için hazırım" mesajı ile paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, takipçilerini hem şaşırtmayı başardı hem de yaklaşık 25 bin beğeni almıştı.

712 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

12 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Oyuncu Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Özerk, Neslihan'a seslenmişti.

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Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olamadığını söyledi.

9BEN ANNE OLAMADIM

"BEN ANNE OLAMADIM"

"Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi..."

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"Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim."

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