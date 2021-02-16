• 16 Şubat 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:
Tuğba Özerk kar üstünde böyle poz verdi
Şarkıcı Tuğba Özerk, son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı havaya aldırış etmedi. Evde taytla gezen 40 yaşındaki popçu, kar üstünde poz verirken taytını çıkardı.
• 16 Şubat 2021 - 11:18 • Son Güncelleme:
1
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlülerden olan Tuğba Özerk, dün kar üstünde verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirmeyi başardı.
2
İstanbul'da yaşanan soğuk havaya aldırış etmeden sadece bir sweet giyerek bahçesine çıkan şarkıcı, altına hiçbir şey giymeden kar üstünde poz verdi.
3
4
MUAZZEZ ERSOY'U AĞIRLADI
Evinde Muazzez Ersoy ile bir araya gelen Tuğba Özerk, usta sanatçı ile çektirdiği fotoğrafı, "Gönlümün sultanı" notuyla Instagram hesabından yayınladı.
5
"SEVGİLİM İÇİN HAZIRIM"
Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı iddialı fotoğraflarla magazin gündemine gelmişti.
7
9
"BEN ANNE OLAMADIM"
"Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi..."
10