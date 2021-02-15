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• 15 Şubat 2021 - 20:17 • Son Güncelleme:

Tuğba Özerk'ten dikkat çeken 14 Şubat paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül gibi 'geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına sahip olduğunu açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

• 15 Şubat 2021 - 20:17 • Son Güncelleme:
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Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı iddialı fotoğraflarla magazin gündemine geldi.

2BEĞENİ TOPLADI

BEĞENİ TOPLADI

Dekolteli pozlarını "Sevgilim için hazırım" mesajı ile paylaşan 40 aşındaki şarkıcı, takipçilerini hem şaşırtmayı başardı hem de yaklaşık 25 bin beğeni aldı.

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Tuğba Özerk, Sevgililer Günü'nden bir gün önce paylaştığı "Sevgililer gününe adım adım" notunu taşıyan fotoğraflarla da adından söz ettirmeyi başarmıştı.

412 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

12 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Oyuncu Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Özerk, Neslihan'a seslenmişti.

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Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olamadığını söyledi.

6BEN ANNE OLAMADIM

"BEN ANNE OLAMADIM"

Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.

7KIZINIZIN SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLDUNUZ MU

"KIZINIZIN SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLDUNUZ MU?"

Eski manken Deniz Akkaya, 2016 yılında yorumcusu olduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Akkaya, Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye şok bir soru yöneltmişti.

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Deniz Akkaya’nın bu sorusu magazinde günlerce tartışma konusu olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Günay Kapani, Deniz Akkaya’dan şikayetçi olmuş ve ardından tazminat davası açılmıştı.

9TUĞBA ÖZERKTEN DENİZ AKKAYAYA AĞIR CÜMLELER

TUĞBA ÖZERK'TEN DENİZ AKKAYA'YA AĞIR CÜMLELER!

Tuğba Özerk, Akkaya'nın olay sorusundan aylar sonra bir arkadaşının Instagram sayfasında eski mankenin de fotoğrafını görünce 'deve' ve 'zavallı' şeklinde hakaret içerikli yorum yazmıştı.

10PARASI PULU KALMADI

"PARASI PULU KALMADI"

Deniz Akkaya, Tuğba Özerk'in sözleri üzerine, "O kadının sorunları var. Defalarca açtığım davaları kazandım. Parası pulu kalmadı diye açmıyordum, durumuna üzülüyorum. Ancak bu son yazdıkları avukata intikal etti. Yine mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullanmıştı.

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