• 15 Şubat 2021 - 20:17 • Son Güncelleme:
Tuğba Özerk'ten dikkat çeken 14 Şubat paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül gibi 'geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına sahip olduğunu açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
• 15 Şubat 2021 - 20:17 • Son Güncelleme:
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Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı iddialı fotoğraflarla magazin gündemine geldi.
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"BEN ANNE OLAMADIM"
Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.
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"KIZINIZIN SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLDUNUZ MU?"
Eski manken Deniz Akkaya, 2016 yılında yorumcusu olduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Akkaya, Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye şok bir soru yöneltmişti.
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