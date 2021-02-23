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• 23 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:

Türk sevgilisinden bebek bekleyen Halsey'den yeni hamilelik pozu

ABD'de yaşayan Türk sinemacı Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Instagram'da yeni hamilelik pozunu paylaştı.

• 23 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

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26 yaşındaki şarkıcı, Instagram sayfasında plajda çekilen bikinili pozunu yayımladı. Halsey, mesajında; hamile olmanın cinsiyet algısını “eşitlediğini” söyledi.

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Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı "Şubat en kısa ay, ancak günler çok uzun sürüyor gibi geliyor. Ama aynı zamanda çok hızlı mı gidiyor? Vücudumla ilgili çok düşünüyordum. Kendinizin bu kadar çabuk değişmesini izlemek garip... Hamileliğin bana 'kadınlık' hakkında çok güçlü, ikili duygular vereceğini düşünmüştüm ama gerçekten cinsiyet algımı tamamen eşitledi." dedi.

4UMARIM BU DUYGU DEVAM EDER

"UMARIM BU DUYGU DEVAM EDER"

Halsey ayrıca, "Vücuduma olan duyarlılığım beni insanlığımın çok farkına vardırdı ve hepsi bu. Olağanüstü bir şey yapıyorum. Ve bu harika. Umarım bu duygu devam eder" ifadelerini kullandı.

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ABD'li şarkıcı, "Çok yemek pişiriyorum, her zamankinden daha fazla uyuyorum, çok fazla kitap okuyorum. Ailemi özlüyorum. Ve sizi de... Şimdilik hoşça kalın" diyerek sözlerini noktaladı.

6SÜRPRİZ

"SÜRPRİZ"

Halsey, geçtiğimiz haftalarda hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu açıklamıştı. Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk çıktığını söyleyen ünlü yıldız, sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini takipçileriyle paylaşmıştı.

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Instagram hesabından hamile pozlarını yayınlayan şarkıcı, fotoğraflarına, "Sürpriz" notunu düştü ve sevgilisini de etiketlemişti. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaşmıştı.

8İKİ YILDIR BİRLİKTELER

İKİ YILDIR BİRLİKTELER

Çift, iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor. Halsey, yılbaşını da sevgilisiyle kutlamış ve aşkını ilan etmişti.

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37 yaşındaki Alev Aydın, uzun süredir ABD'de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı. Aydın'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan, çocukluğunda Suudi Arabistan, New York ve Giresun'da bulunduğu anlaşılıyor.

10TÜRKİYEYE GELDİ

TÜRKİYE'YE GELDİ

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye'ye gelmişti. Şarkıcının Türkçe olarak yazdığı "Herkes sakin olsun lütfen" mesajına karşılık, hayranları ona nerede olduğunu sormuştu.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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