• 23 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
Türk sevgilisinden bebek bekleyen Halsey'den yeni hamilelik pozu
1
3
Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı "Şubat en kısa ay, ancak günler çok uzun sürüyor gibi geliyor. Ama aynı zamanda çok hızlı mı gidiyor? Vücudumla ilgili çok düşünüyordum. Kendinizin bu kadar çabuk değişmesini izlemek garip... Hamileliğin bana 'kadınlık' hakkında çok güçlü, ikili duygular vereceğini düşünmüştüm ama gerçekten cinsiyet algımı tamamen eşitledi." dedi.
5
6
"SÜRPRİZ"
Halsey, geçtiğimiz haftalarda hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu açıklamıştı. Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk çıktığını söyleyen ünlü yıldız, sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini takipçileriyle paylaşmıştı.
7
9