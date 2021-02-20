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• 20 Şubat 2021 - 19:29 • Son Güncelleme:

Ünlü ismin eski fotoğrafları olay oldu

Geçtiğimiz günlerde katılığı programda hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Ezgi Eyüboğlu'nun, eski hali gündeme geldi. Eyüboğlu, kariyerinin ilk yıllarındaki haliyle akıllarda soru işareti bıraktı.

• 20 Şubat 2021 - 19:29 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündemde yer aldı.

2ESTETİĞİM YOK AMA TEKNOLOJİNİN NİMETLERİNİ KULLANIYORUM

"ESTETİĞİM YOK AMA TEKNOLOJİNİN NİMETLERİNİ KULLANIYORUM"

"Hiç estetiğin var mı?" sorusuna yanıt veren Eyüboğlu, şunları söyledi: Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.

3DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

32 yaşındaki oyuncunun, bu açıklamasından sonra eski hali merak konusu oldu. Eyüboğlu'nun yıllar içindeki değişimi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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Katıldığı programda oyunculuk kariyeri boyunca başına gelen komik anları içtenlikle paylaşan Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı süreç için, "Utanarak öğrendim" ifadelerini kullandı.

5ÇOK UTANMIŞTIM

"ÇOK UTANMIŞTIM"

Projeye kabul edildikten sonra hazırlanma sürecinin çok kısıtlı olması sebebiyle kendisi çok hızlı bir şekilde set ve kamera karşısında bulduğunu anlatan oyuncu, "Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç’e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul hoca ‘Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi’ demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum" açıklamasını yaptı.

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Yeni projesi için Ankara’da setinin devam ettiğini anlatan güzel oyuncu, bir istihbarat dizisinde rol aldığını, çok yakında daha detaylı bilgileri paylaşılacağının müjdesini verdi.

7SEVGİLİLER KAVUŞTU

SEVGİLİLER KAVUŞTU

Dominik’te 'Survivor 2021' çekimlerinde olan Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu’na geçtiğimiz günlerde kavuşmuştu.

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32 yaşındaki güzel, “Oğulcan uzun zamandır Dominik'teydi, birlikte zaman geçiriyoruz. Birkaç eksiğimiz var biraz alışveriş yapacağız" demişti.

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