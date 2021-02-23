Ünlü Youtuberler Survivor'da çıktı! Reşat'a...

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU Survivor'a bu hafta veda eden isim Ünlüler takımından Yiğit oldu. Yiğit yaptığı açıklamada "Gerçekten çok üzgünüm. Buraya çok büyük hayallerle geldim. Burada belki de edinemeyeceğim tecrübeler edindim. Buraya kadarmış, çok üzgünüm. Hakkımda hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.