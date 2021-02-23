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• 23 Şubat 2021 - 00:28 • Son Güncelleme:

Ünlü Youtuberler Survivor'da çıktı! Reşat'a...

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Ekrana gelen son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Survivor yeni sezon başladığı andan itibaren bir ilk yaşandı. Öte yandan ünlü Youtuberlar Survivor'da ortaya çıktı. Survivor'a bu hafta veda eden isim de belli oldu.

• 23 Şubat 2021 - 00:28 • Son Güncelleme:
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İletişim oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler karşı karşıya geldi. Hem duygu dolu anların hem de heyecanın yaşandığı iletişim oyununda Survivor başladığından beri ilk kez Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler büyük sevinç yaşarken Ünlüler adalarına üzgün döndü.

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Gönüllüler daha sonra iletişim oyunu için ödül alanına geldiler. Hem fotoğraflarını paylaşan hem de arkadaşlarından gelen mesajları okuyan Gönüllüler mutlu anlar yaşadı. Öte yandan Youtube'da en çok tanınan isimlerden Reşat'a mesaj vardı.

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Survivor'a gelmeden önce her fırsatta birlikte fotoğraf paylaşan Kafalar'a Reşat'tan mesaj geldi. Fatih Yasin'in gönderdiği mesajda şu ifadeler vardı:

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Her hafta seninle ekran başındayız. Bizim seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı unutma. Almadan gelme şampiyon.

5SMS BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

SMS BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Ünlüler takımında en çok oyu alan isim Batuhan oldu. Batuhan geçen hafta da sms birincisi olmuştu. Yarışmacı yaptığı açıklamada, " Bana tekrardan bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah razı olsun. Tekrardan bir isim söylemek çok zor" dedi.

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Batuhan sms birincisi olduğu için bir isim söylemek zorunda kaldı. 'Kendisinden şimdiden özür diliyorum' diyerek İlayda'nın ismini verdi. Böylelikle eleme İlayda, Yiğit ve Çağrı arasında gerçekleşmiş oldu.

7VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'a bu hafta veda eden isim Ünlüler takımından Yiğit oldu. Yiğit yaptığı açıklamada "Gerçekten çok üzgünüm. Buraya çok büyük hayallerle geldim. Burada belki de edinemeyeceğim tecrübeler edindim. Buraya kadarmış, çok üzgünüm. Hakkımda hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Yiğit çok erken bir veda oldu. Yüzündeki o niyeti hissettirdin hepimize. Açık söyleyeyim benim için Survivor'da daha uzun süre kalması gereken yarışmacılardan biriydin" dedi.

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