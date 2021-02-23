• 23 Şubat 2021 - 00:28 • Son Güncelleme:
Ünlü Youtuberler Survivor'da çıktı! Reşat'a...
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Ekrana gelen son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Survivor yeni sezon başladığı andan itibaren bir ilk yaşandı. Öte yandan ünlü Youtuberlar Survivor'da ortaya çıktı. Survivor'a bu hafta veda eden isim de belli oldu.
• 23 Şubat 2021 - 00:28 • Son Güncelleme:
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İletişim oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler karşı karşıya geldi. Hem duygu dolu anların hem de heyecanın yaşandığı iletişim oyununda Survivor başladığından beri ilk kez Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler büyük sevinç yaşarken Ünlüler adalarına üzgün döndü.
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VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
Survivor'a bu hafta veda eden isim Ünlüler takımından Yiğit oldu. Yiğit yaptığı açıklamada "Gerçekten çok üzgünüm. Buraya çok büyük hayallerle geldim. Burada belki de edinemeyeceğim tecrübeler edindim. Buraya kadarmış, çok üzgünüm. Hakkımda hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
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