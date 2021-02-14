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• 14 Şubat 2021 - 13:30 • Son Güncelleme:

Ünlülerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Kimi eşi, kimi sevgilisi, kimi ise çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. İşte ünlü isimlerin Sevgililer Günü paylaşımları...

• 14 Şubat 2021 - 13:30 • Son Güncelleme:
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Magazin dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından eşleri ya da sevgililerine ‘Sevgililer Günü’ mesajı yayınlamak için birbirleriyle adeta yarışa girdi.

2SİNEM KOBAL

SİNEM KOBAL

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ‘Sevgililer Günü’ne özel aşk kareleri... Kobal, daha önce yayınlanmamış fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

3HAKAN ALTUN

HAKAN ALTUN

"Çare yok ölmüşe olmuşa ayrılık çıkmış aşk fallarında, 2021’de bende durum yine budur. Tüm sevdalıların “Sevgililer Günü”nü canı gönülden kutluyorum ve sevdalısı olmayanlara umutlarını asla kaybetmemelerini diliyorum."

4ŞÜKRAN OVALI

ŞÜKRAN OVALI

"Kocaman bir iyi kisin hayatımda ...Her koşulda, her şartta, beraber gülmekten vazgeçmedik... Bu konuda ki inadımız ömrümüze yayılsın... İyi ki eşim, iyi ki yol arkadaşım, iyi ki kızımın babasısın... Hep aşkla huzurla ...Seni çok çok çok ama çooook seviyorum Aşkım."

5DOĞA RUTKAY KAMAL

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Dünyanın her köşesinde (keyifler yerindeyken) gezerken ya da evin içinde dört duvar (keyifsiz, moralsiz olduğumuzda) sadece sessizce kaldığımızda bile öylece; hayat seninle güzel... Seni çok ama çok ama çok ama çok seviyorum."

6EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI

"Bu güzel güller gibi içiniz de güller açsın! Sevgi her koşulda sizi sarıp sarmalasın! Hepinizi çok seviyorum... Sevgililer gününüz kutlu olsun."

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