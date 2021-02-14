• 14 Şubat 2021 - 13:30 • Son Güncelleme:
Ünlülerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Kimi eşi, kimi sevgilisi, kimi ise çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. İşte ünlü isimlerin Sevgililer Günü paylaşımları...
• 14 Şubat 2021 - 13:30 • Son Güncelleme:
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Magazin dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından eşleri ya da sevgililerine ‘Sevgililer Günü’ mesajı yayınlamak için birbirleriyle adeta yarışa girdi.
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