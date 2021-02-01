• 01 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
Yağmur Sarıoğlu: Asıl diyet emzirmeyi bırakınca başlayacak
Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz eylül ayında dünyaya getiren ve hamilelik döneminde 30 kilo alan Yağmur Sarıoğlu, dört ayda 20 kilo verdi. Sarıoğlu, şimdilerde eski formuna kavuşmak için hem diyet hem de spor yapıyor.
• 01 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
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Posta'nın haberine göre; eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da evlenmişti. Üçüncü çocuğu Saran’ı Eylül 2020’de kucağına alan genç anne, eski formuna kavuşmak için hem rejim, hem de spor yapıyor.
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