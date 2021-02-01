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• 01 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:

Yağmur Sarıoğlu: Asıl diyet emzirmeyi bırakınca başlayacak

Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz eylül ayında dünyaya getiren ve hamilelik döneminde 30 kilo alan Yağmur Sarıoğlu, dört ayda 20 kilo verdi. Sarıoğlu, şimdilerde eski formuna kavuşmak için hem diyet hem de spor yapıyor.

• 01 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
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Posta'nın haberine göre; eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da evlenmişti. Üçüncü çocuğu Saran’ı Eylül 2020’de kucağına alan genç anne, eski formuna kavuşmak için hem rejim, hem de spor yapıyor.

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Hamilelik döneminde 30 kilo alıp doğuma 88 kiloyla girdiğini belirten Yağmur, “Kendimi şimdilik çok kısıtlamıyorum. Geç kahvaltı yapıyorum, aralarda bazen pilav bile yiyorum. Akşam 18.00’de salata, sonra acıkırsam da kuruyemiş, meyve veya yoğurtla günü kapatıyorum” dedi.

3HEDEFİ 53 KİLO OLMAK

HEDEFİ 53 KİLO OLMAK

Yağmur Sarıoğlu, "Spor salonuna gidemediğim zamanlar evde haftanın 3 günü Leslie ve Chloe Ting’in YouTube’daki videoları eşliğinde antrenman yapıyorum. Sıkılırsam yürüyüşe çıkıyorum" şeklinde konuştu.

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Üç çocuk annesi Sarıoğlu, sözlerine "Asıl sıkı diyet ve spor programı; Saran’ı emzirmeyi bırakınca başlayacak. O zamana kadar 59 kiloya düşmeyi düşünüyorum. Asıl hedefim ise; 53. Şimdi 68 kiloyum" diye devam etti.

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Geçtiğimiz haftalarda kızının doğum günü partisinde minik oğlu Saran'ın yüzünü ilk kez gösteren Yağmur Sarıoğlu, paylaşımına, "Kızlar; duydum ki oğluşumu merak etmişsiniz. Canım kızım, prensesim. İyi ki doğdun" notunu düşmüştü.

6KİME BENZİYOR

"KİME BENZİYOR?"

Sarıoğlu, oğlu ile bu pozunu ise, "Sarıoğlu'm Saran. Klişe soruyu sorayım; kime benziyor?" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Takipçileri, Yağmur Sarıoğlu'nun gönderilerine, "İkinize de çok benziyor" şeklinde yorumlar yapmıştı.

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