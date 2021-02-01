Yağmur Sarıoğlu: Asıl diyet emzirmeyi bırakınca başlayacak

Posta'nın haberine göre; eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da evlenmişti. Üçüncü çocuğu Saran’ı Eylül 2020’de kucağına alan genç anne, eski formuna kavuşmak için hem rejim, hem de spor yapıyor.