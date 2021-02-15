Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bebek'te objektiflere yansıyan Yasemin Şefkatli, İstemenin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey ortada daha hiçbir şey yok" demişti. Şefkatli, tarih konusunda da, "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur düğünün ne zaman olacağından, gün belirlenmedi henüz" diye konuşmuştu.