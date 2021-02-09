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• 09 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:

Zeynep Sever Demirel'den yoga pozları: Gelişmek için çabala

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel (31), yoga yaparken çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

• 09 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
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Eski milli kaleci Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, koronavirüs pandemisinin ilk günlerinden beri spor yapıyor.

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Zaman zaman spor yaptığı anları da sosyal medya hesabından yayınlayan Demirel, yogaya merak sardı.

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Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Gönderisine "Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil" notunu düşen iki çocuk annesi olan Demirel'in paylaşımları 17 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

5EŞİ İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

EŞİ İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Geçtiğimiz günlerde eşi ile nasıl tanıştığından bahseden Zeynep Sever Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı; "2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık. Evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor."

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"Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm" diyen Demirel, "Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. Benim ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar... İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor" dedi.

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"Beni gördü, telefon numaramı istedi" diyen Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: Tabi 'Futbolcu' denince, orada geri adım attım. Ben Volkan’ı tanıyordum. Bildiğim bir isimdi, o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi. Oradan ekledi, MSN’den ekledi. Ben hala direniyorum falan… Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.

8SIK SIK SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR

SIK SIK SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Öte yandan Demirel, geçtiğimiz aylarda uzun yıllardır koyu renk olan saçlarını bakıra boyamıştı. Bu renk, eski mankenin takipçilerini ikiye bölmüştü. Bazıları bu rengi Demirel'e çok yakıştırırken, bazıları da eski rengine geri dönmesini söylemişti.

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Ardından saçlarını sarıya boyayan Demirel, bir süre sonra mavi rengi tercih etmiş ve yeni imajını "Yaptım, oldu. Beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre maviyim. Teşekkürler, iyi akşamlar" notuyla duyurmuştu.

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Bir sürede saçlarını mavi renkte kullanan Demirel, son olarak eski siyah saçlarına geri döndü.

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