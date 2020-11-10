10.11.2020 - 10:24 |
Gamze Erçel: En güzel fotoğrafımız olabilir
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 11 aylık kızı Aylin Mavi ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.
2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. 28 yaşındaki Erçel, önceki gün 11 aylık kızı ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Gamze Erçel'in "Bunu koymadan edemedim. En güzel fotoğrafımız olabilir" notunu düştüğü paylaşım, 320 binden fazla beğeni aldı.